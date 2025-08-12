Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila

Nakon što je Tesla godinama dominirala tržištem električnih vozila, početkom ovog desetljeća brojne su tradicionalne automobilske kompanije najavile ulazak na ovo tržište. Tada se mislilo kako će s vremenom upravo takve tvrtke predstavljati najveću prijetnju Tesli, no pokazalo se kako ta prijetnja dolazi iz - Kine. Vozila s dalekog istoka pokazala su se tehnološki naprednima i, što je mnogima najvažnije, prilično jeftinijima u odnosu na konkurenciju.

Oduševljen s Xiaomijem

Ovaj tjedan iz Forda su najavili ambiciozne planove s kojim žele promijeniti stanje na ovom tržištu te trenutačno razvijaju novu seriju električnih vozila koja bi trebala biti cjenovno povoljnija. Prvo takvo vozilo trebali bi predstaviti 2027. godine, a u planu je pickup srednje veličine s početnom cijenom od samo - 30 tisuća dolara. Ovaj pickup, koji će imati 4 vrata, namjeravaju proizvoditi u svojoj tvornici u Louisvilleu u koju ulažu 2 milijarde dolara.

Prema izvršnom direktoru Forda Jimu Farleyju, njegova kompanija na ovom tržištu mora pratiti ljestvicu koju su postavili Kinezi, iako njihovi električni automobili još nisu dostupni na američkom tržištu. Podsjetimo, Farley je ranije iznenadio izjavom kako, umjesto automobila svoje kompanije, vozi Xiaomijev električni automobil koji ga je u potpunosti oduševio, a u više je navrata pohvalio Kineze i njihov pristup tržištu e-vozila.

Postoji rizik

Taj pristup sada djelomično želi primijeniti i na svoju tvrtku, iako je svjestan kako to neće biti jednostavno te da su pred njima brojni izazovi. Ne mogu vam sa stopostotnom sigurnošću reći kako će to ići baš kako treba. To je oklada. Postoji rizik, upozorio je.

Ford je osnovao i posebni odjel koji će upravljati razvojem jeftinijih modela. Na njegovom čelu nalazi se bivši direktor iz Tesle Alan Clarke, a u njemu su zaposleni i brojni drugi bivši zaposlenici Tesle i Riviana.

Posljednjih godina brojne su kompanije prebacile fokus poslovanja na ovom tržištu na jeftinije modele - zbog kineske konkurencije, ali i kako bi povećali potražnju za e-automobilima jer se pokazalo da su mnogima takva vozila preskupa. U budućnosti tako očekujemo Volkswagenov gradski automobil cijene do 20 tisuća eura, a čak su i iz Tesle spomenuli manji, što gotovo sigurno znači i jeftiniji pickup.

Podsjetimo, nedavno je i startup Slate Auto kojeg je, među inim podržao i osnivač Amazona Jeff Bezos, najavio proizvodnju električnog pickupa s početnom cijenom od samo 20 tisuća dolara.

Izvor: The Verge