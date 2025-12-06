Rastuća zabrinutost prati obrazac bolesti koji se pojavljuje kod mlađih naraštaja, pri čemu je organ veličine prsta, o kojem malo tko inače razmišlja, sada u središtu novog znanstvenog interesa.

Nedavne analize u Sjedinjenim Državama pokazuju da odrasli pripadnici generacija X (rođeni između 1965. i 1980.) i Milenijaca (rođeni između 1981. i 1996.) imaju tri do četiri puta veći rizik od raka slijepog crijeva u usporedbi sa starijim generacijama, što ruši ranije pretpostavke o tome koga ta bolest pogađa.

Epidemiologinja i molekularna biologinja Andreana Holowatyj s američkog Sveučilišta Vanderbilt vodila je više istraživanja o tom porastu te je utvrdila da je u razdoblju od 2000. do 2016. godine učestalost zloćudnih slučajeva porasla za 232 posto među svim generacijama.

Kad razmišljamo o značajnom napretku koji smo postigli kod drugih karcinoma, ovdje postoji veliki jaz, rekla je ona 2024. godine u članku objavljenom na stranicama američkog Sveučilišta Colorado.

Rak slijepog crijeva i dalje je teško prepoznati jer se simptomi, bol u trbuhu, nadutost i zdjelična bol – lako mogu zamijeniti s mnogo češćim probavnim tegobama, dok u SAD-u godišnje bilježe oko 3000 slučajeva.

Iako je rak slijepog crijeva rijedak, važno je da se osobe s ovim simptomima obrate zdravstvenom stručnjaku, rekla je Holowatyj u članku koji je ljetos objavljen na stanicama Sveučilišta Vanderbilt. Upozorava da se slučajevi mogu previdjeti, jer je nekirurško liječenje upale slijepog crijeva sve češće, a bolest se može prikriti kao hernija (bruh), miom, cista ili, kod žena, endometralna lezija.

Tumori slijepog crijeva nose različite molekularne značajke u odnosu na kolorektalne karcinome, objasnila je Holowatyj još 2020. godine u objavi na stranicama svojeg laboratorija u sklopu Sveučilišta Vanderbilt.

Višestruko povećan rizik, uzroci zasad nepoznati

Najnoviji podaci njezina tima pokazuju da se učestalost utrostručila kod osoba rođenih između 1976. i 1984. godine, a učetverostručila kod onih rođenih između 1981. i 1989. godine, pri čemu uzroci toga još nisu poznati. Njezin tim istražuje ulogu prehrane, tjelesne aktivnosti, naslijeđenih genskih varijanti te izloženosti plastici i industrijskim kemikalijama. Njihova istraživanja objavljeno su i časopisima Gastroenterology i Annals of Internal Medicine.

Zasigurno vidim pacijente u dvadesetim i tridesetim godinama koji imaju uznapredovale tumore slijepog crijeva kojima se bavimo. Znamo da učestalost raka debelog crijeva raste među mladim odraslim osobama, pa je logično da isti čimbenici djeluju i kod pacijenata s rakom slijepog crijeva, komentirao je Steven Ahrendt, kirurški onkolog sa Sveučilišta Colorado, koji nije sudjelovao u istraživanjima.

Dodatna istraživanja iz 2022. i 2023. godine potvrđuju navedeni trend, bilježeći snažan rast gastrointestinalnih karcinoma, osobito crijeva, slijepog crijeva, žučnog voda i gušterače, uz zabrinutost oko ultraprocesirane hrane, alkohola, lošeg sna i raširenog kemijskog onečišćenja.

Kao rijedak karcinom, rak slijepog crijeva privlači ograničenu pozornost. Naš je tim duboko predan postizanju znatnog napretka u razumijevanju te bolesti za naše pacijente, poručuje pak na kraju Holowatyj.