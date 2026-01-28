Od WhatsAppa smo navikli na konstantne novitete, testiranja i predstavljanja novih značajki s kojima žele poboljšati iskustvo korištenja te platforme. Ovaj tjedan najavili su opciju koje korisnicima neće donijeti neke novitete pri korištenju samog WhatsAppa, no zato će oomogućiti bolju zaštitu od sofisticiranih kibernetičkih napada.

Riječ je o opciji stroge zaštite računa (Strict Account Settings) koja, kada se aktivira, uvodi ograničenja poput automatskog blokiranja medija i privitaka nepoznatih pošiljatelja, utišavanja poziva s nepoznatih brojeva, kao i blokade velikog broja nepoznatih poruka. Također, isključen je i prikaz linkova koje im se šalju putem poruka.

Brojna ograničenja

To, naravno, nije sve. Stroga kontrola računa uključuje i ograničenja oko postavki poput profilne fotografije i drugih detalja vašeg profila te informacija kada ste zadnji put viđeni online i te će informacije biti vidljive samo vašim kontaktima. Također, samo će vas kontakti (i posebno odabrane grupe korisnika) moći dodati u grupe, a s aktivacijom opcije automatski će se aktivirati i opcija dvostupanjske autorizacije.

Iz WhatsAppa napominju kako su stroge postavke računa opcionalna sigurnosna značajka u stilu zaključavanja računa s kojom se smanjuju rizici za ranjivost na kibernetičke napade ograničenjem funkcionalnosti, no naglašavaju kako ta opcija nije namijenjena svima, već prvenstveno za jedan tip korisnika. Takav dodatan sloj privatnosti cijenit će posebno javne osobe i novinari koji su uvijek privlačna meta hakerima i kriminalcima pa je jasno kako im je potreban dodatan sloj zaštite.

Što se običnih korisnika tiče, iz WhatsAppa kažu kako su razgovori ionako zaštićeni end-to-end enkripcijom tako da nema razloga za brigom za sigurnost svog računa i svojih podataka. Naravno, tko želi može se i dodatno osigurati aktivacijom ove opcije.

Nova sigurnosna značajka trebala bi postati dostupna tijekom sljedećih nekoliko tjedana, a korisnici će je moći aktivirati pod Postavke/Privatnost/Napredno, gdje treba označiti “Strict account”. To će biti moguće napraviti samo s primarnog uređaja za WhatsApp, odnosno neće se moći aktivirati putem WhatsAppa za web i Windowse.

