Kako su objavili iz Mete, rade na ažuriranoj verziji tih likova namijenjenoj tinejdžerima i s ograničenim mogućnostima.
Tinejdžeri više neće moći pristupiti likovima umjetne inteligencije u našim aplikacijama dok ažurirano iskustvo ne bude spremno, objavili su iz Mete.
Nova verzija trebala bi u sebi sadržavati roditeljski nadzor, odnosno onemogućiti privatne razgovore tinejdžera s likovima umjetne inteligencije. Iz Mete ističu kako je to jedna od mjera koju uvode kako bi svoje platforme učinili sigurnima za maloljetnike.
U nadolazećim tjednima tinejdžeri više neće moći pristupiti likovima umjetne inteligencije u našim aplikacijama dok ažurirano iskustvo ne bude spremno. To će se odnositi na sve koji su nam čestitali tinejdžerski rođendan, kao i na osobe koje tvrde da su odrasle, ali za koje sumnjamo da su tinejdžeri na temelju naše tehnologije predviđanja dobi .
To znači da će se, kada ispunimo svoje obećanje da ćemo roditeljima dati veći nadzor nad iskustvima tinejdžera s umjetnom inteligencijom, te roditeljske kontrole primjenjivati na najnoviju verziju likova s umjetnom inteligencijom .
U međuvremenu, tinejdžeri će i dalje moći pristupiti korisnim informacijama i obrazovnim mogućnostima putem Metinog AI asistenta, uz zadane, dobno primjerene zaštite - a mi nastavljamo s radom kako bismo roditeljima pružili uvid u te razgovore, objavili su iz Mete.
Podsjetimo, Meta se našla na udaru regulatora i roditeljskih grupa nakon što su njihova pravila o umjetnoj inteligenciji omogućila maloljetnicima provokativne i neprimjeren razgovore s AI likovima.
Izvor: Reuters