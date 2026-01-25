Pitate li Elona Muska, humanoidni robot Optimus promijenit će svijet. Musk je u više navrata pisao hvalospjeve o robotu kojeg razvija njegova tvrtka Tesla, a u nekoliko videa koje je objavio pokušao je prezentirati sve situacije u kojima bi Optimus mogao biti koristan.

No, iako je zagolicao maštu nekolicine ljudi, najveći problem koji Optimus ima je nesigurnost. Ne na vlastitim nogama, jer to su u Tesli riješili, već u rokovima isporuke.

Podsjetimo, Optimus je predstavljen još 2021. godine (kao Tesla Bot) i od tad je doživio nekoliko verzija i ažuriranja. Trenutno je u testnoj upotrebi u Teslinim tvornicama gdje, kako kaže Musk, obavlja osnovne repetitivne zadatke.

Musk je gostujući na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu otkrio kad bi se Optimus mogao naći na tržištu, a to se, čini se, neće dogoditi baš tako skoro. Prema njegovim riječima, Optimus bi u javnu prodaju mogao krenuti do kraja 2027. pod uvjetom da tehnologija koju koristi zadovolji stroge standarde sigurnosti, pouzdanosti i, ono što je najvažnije, korisnosti u stvarnom svijetu.

Otkrio je kako je u međuvremenu cilj Optimus izložiti složenijem tvorničkom radu što bi inženjerima u Tesli omogućilo da usavrše njegov hardver i AI sustave u strogo kontroliranom okruženjima prije nego ga puste u svijet.

Musk je ipak priznao kako neće žuriti s izlaskom na tržište s Optimusom, što znači da je prethodno spomenuti rok više okvirni nego čvrsti.

A što bi Optimus mogao raditi u svijetu? Musk često ističe svoju viziju u kojem bi Optimus mogao, s vremenom, pomagati u kućanskim poslovima, brizi za starije osobe i svakodnevnim zadacima. U Davosu je čak ponovio svoje uvjerenje kako bi roboti jednog dana mogli biti brojniji i od ljudi.

Muskove tvrdnje i najave dobro zvuče, no ipak ih treba uzeti s dozom skepse. Naime, šef Tesle je dobro poznat po velikim najavama i probijanjima rokova.

Analitičari ističu kako bi izlazak Optimusa na tržište prije svega mogao ovisiti o regualtornim okvirima, kao i o tome što robot (sigurno) može pokazati u stvarnim uvjetima.