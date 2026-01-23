Svjetska elita ovog je tjedna u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu na kojem raspravljaju o trenutačnom stanju u svijetu, geopolitičkoj situaciji, gospodarstvu i, naravno, tehnologiji. Tehnološka (a i šire) tema broj jedan već neko vrijeme je umjetna inteligencija i njen utjecaj na svijet i tržište rada, koji neće biti samo pozitivan i stručnjaci upozoravaju i na njegove negativne posljedice.

Osim AI-a, vruća tema u tehnologiji je robotika te se o budućnosti (humanoidnih) robota jučer raspravljali na panelu u organizaciji Business Insidera. Na njemu su sudjelovali stručnjaci za robotiku, a kako prenose na ovom portalu, tri su glavna zaključka koja se mogu donijeti nakon panela, a odnose se na budućnost robotike i način na koji će utjecati na svijet i naše živote.

Stvarna povećanja produktivnosti

Digitalni blizanci - ovaj pojam više nije dio nekakve znanstvene-fantastike nego polako postaje realnost i svakodnevica u ovoj industriji. Takvi digitalni blizanci odnose se na repliku nekog fizičkog objekta, osobe ili procesa te mogu organizacijama pomoći u simuliranju stvarnih situacija i njihovih ishoda. To se na kraju rezultira donošenjem boljih odluka, što su na panelu potvrdili direktori Siemensa, Agility Roboticsa i Automation Anywherea. Naime, u njihovim kompanijama digitalni blizanci već sada donose stvarna povećanja produktivnosti, a u budućnosti će njihov utjecaj biti još veći.

Kako je objasnio Mihir Shukla, CEO Automation Anywherea, digitalni blizanci mogu upozoriti na neki problem u proizvodnji, na što kompanija može proaktivno djelovati. Roland Bush iz Siemensa posebno je naglasio 20-postotno povećanje proizvodnje i smanjenje troškova, zahvaljujući digitalnim blizancima: Imate puno, puno brže procese i ne griješite.

Rade ono što ljudi ne žele i opasno je

Nedostatak zaposlenika - kako je to objasnila Peggy Johnson iz Agility Roboticsa, postoje poslovi koje ljudi ne žele raditi, kao i oni poslovi koje ljudi ne mogu raditi. Za takav tip poslova, rješenje su upravo roboti: Jako je teško zaposliti ljude za ove fizičke poslove. Dosadni su i prljavi, a ponekad su i opasni jer iznova i konstantno podižete stvari. To je pomalo iscrpljujući posao.

Objasnila je kako se brži proces u robotici odražava i na bolju kvalitetu posla za ljude koji obavljaju takve poslove, kao i na smanjenje njihovih ozljeda.

Za ministra trgovine Ujedinjenih Arapskih Emirata Thanija Ahmeda Al Zeyoudija, robotika je budućnost nekvalificirane radne snage jer danas mladi ljudi više ne žele raditi na gradilištima: Robotika je glavno rješenje.

Nije moguće kopirati istraživanje i razvoj konkurentskih kompanija - ponekad možete imati novac, ali ne možete pronaći pravo rješenje za vaš problem, objasnio je Al Zeyoudi. Kaže kako je financiranje umjetne inteligencije samo prvi korak prema AI integraciji, a kao glavnu prekretnicu izdvojio je ključna imenovanja u vladi te razvoj politika za istraživanje i razvoj.

Mnogi izbjegavaju taj proces i misle da će se netko drugi baviti istraživanjem i razvojem, a oni će to na kraju samo kopirati: Ali kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, to je prekasno, rekao je Al Zeyoudi.

Izvor: Business Insider