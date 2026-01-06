Dvije tehnologije koje bi radikalno trebale promijeniti svijet u narednom razdoblju su umjetna inteligencija i robotika. O mogućnostima i potencijalu AI-a manje-više je sve poznato, no tek će vrijeme pokazati kako će njena implementacija djelovati na čovječanstvo jer mnogi strahuju od negativnih scenarija.

Što se robotike tiče, u ovu se industriju ulaže veliki novac, a razvoj napreduje velikom brzinom - usprkos skeptičnosti nekih stručnjaka koji smatraju da je razvoj humanoidnih robota prekompliciran. S tim se očigledno ne slažu u Hyundai Motors Groupu te su iz ove tvrtke na sajmu potrošačke elektronike Consumer Electronic Show (CES) koji se ovaj tjedan odvija u Las Vegasu najavili kako će od 2028. godine u svoje tvornice uvesti novu radnu snagu - humanoidne robote.

Atlas stiže u tvornice

Konkretno, riječ je o robotima Atlas koje je razvio Boston Dynamics (kompanija koja je u većinskom vlasništvu upravo Hyundaija), a koji su nas do sada više puta impresionirali svojim sposobnostima. Vidjeli smo ih kako trče, skaču, rade salta unatrag i druge gimnastičke elemente, dok će u budućnosti svoje sposobnosti iskoristiti na tvorničkim trakama. Trenutačno nije poznato koliko će robota na početku raditi u njihovim tvornicama, kao niti koliko će to stajati ekipu iz ove tvrtke.

Treba naglasiti kako su ovi roboti napravljeni za autonomni rad u industriji i to zajedno s ljudima, a ne u nekim kontroliranim uvjetima. Njihov primarni zadatak, objasnili su iz Hyundaija, jest smanjiti fizički napor ljudskih radnika te obavljati potencijalno opasne zadatke. Također, time bi trebali i otvoriti put široj uporabi nove tehnologije, odnosno robota na radnim mjestima poput tvornica.

Jasno, svaki put kada se spominju zadaci i poslovi koje će raditi umjetna inteligencija i roboti, povećava se i zabrinutost za radna mjesta i poslove ljudi. Iz Hyundaija su toga svjesni te je potpredsjednik tvrtke Jaehoon Chang na CES-u rekao će njihove robote i dalje netko morati trenirati, odnosno kako će se s razvojem robotike otvoriti nova radna mjesta.

Hyundai je samo jedna od brojnih kompanija koje su najavile korištenje humanoidnih robota u svojim tvornicama te iste planove imaju i tvrtke poput Tesle, Amazona, BYD-a i drugih.

Izvor: BBC