Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk pozvao je na međunarodno angažiranje u borbi protiv ambicija za moć određenih političara i IT poduzetnika.

Kada se ujedinimo, imamo više moći od bilo kojeg autokrata ili tehnološkog milijardera, rekao je na početku sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi u ponedjeljak.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i predsjednica Opće skupštine UN-a Annalena Baerbock također su upozorili na negativan razvoj događaja.

Visoki povjerenik za ljudska prava kritizirao je političare koji se ne pridržavaju zakona i međunarodnih osnovnih pravila. Rekao je da oni ostvaruju svoje ciljeve po svaku cijenu, na primjer, dezinformacijama ili korištenjem ekonomske moći kao oružja.

Uska klika tehnoloških tajkuna kontrolira preveliki udio globalnih tokova informacija, iskrivljujući javnu raspravu, tržišta, pa čak i sustave upravljanja, dodao je austrijski diplomat UN-a, ne navodeći imena.

Guterres: Vladari otvoreno napadaju ljudska prava

Iz perspektive Guterresa, ljudska prava su pod masovnim napadom diljem svijeta.

To se događa pred očima - i često predvode oni koji imaju najveću moć, rekao je.

Guterres i Turk su u svojim govorima posebno istaknuli patnju i kršenja ljudskih prava u raznim žarištima poput Sudana, Pojasa Gaze, Ukrajine ili Mjanmara.

Vijeće UN-a za ljudska prava zasjeda do kraja ožujka. Njegovih 47 zemalja članica trebale bi osigurati da se ljudska prava poštuju svugdje.

Vijeće može rezolucijom osuditi prekršitelje, ali nema ovlasti za nametanje sankcija.

U sastavu Vijeća uključene su i zemlje koje načelno odbacuju kritiku stanja ljudskih prava bilo gdje kao miješanje u unutarnje stvari. Ove godine su, na primjer, uključene Kina, Kuba i Etiopija.