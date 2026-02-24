Kineska kompanija Xiaomi godinama je bila najpoznatija po svojim uređajima iz segmenta potrošačke elektronike, ponajviše po pametnim telefonima koji su prilično popularni i u Hrvatskoj. No u posljednje vrijeme Xiaomi novinske stupce ne puni samo zbog svojih mobilnih uređaja, već i zbog - električnih automobila. Iako su ulazak na ovo tržište najavili početkom ovog desetljeća, trebalo im je samo nekoliko godina da svoju ideju i planove pretvore u stvarnost. Do sada su predstavili dva vozila i oba su oduševila kritičare i vozače.

Slične planove, samo u drugoj industriji sada ima još jedna kineska tvrtka prvenstveno poznata po svojim pametnim telefonima - Honor.

Ova kompanija, dakle, nema namjeru (barem to nije poznato) krenuti s razvojem električnih vozila, no prilično su zainteresirani za - robotiku. A koliki su napredak do sada ostvarili vidjet ćemo već za nekoliko dana na najvećem mobilnom sajmu na svijetu. Kao i svake godine, krajem veljače i početkom ožujka tehnološke tvrtke u Barceloni na Mobile World Congressu (MWC) izlažu svoje novitete prvenstveno iz mobilne industrije, a pored telefona, Honor će izložiti i svog prvog humanoidnog robota.

Asistent u šopingu

Kompanija je objavila i teaser koji ne otkriva mnogo, no zadnja scena u videozapisu je prilično upečatljiva jer prikazuje glavu samog robota, tako da otprilike znamo što možemo očekivati. Robot navodno ne bi trebao biti namijenjen industrijama, kao niti kućnim zadacima, već se kao njegova potencijalna uloga spominje - asistent u šopingu. Što to konkretno znači, trebali bi saznati u nedjelju 1. ožujka tijekom njihove konferencije u Barceloni.

Prema razmišljanjima nekih stručnjaka, takvo pozicioniranje ovog robota razlikovalo bi ga u odnosu na brojne ranije predstavljene humanoidne robote koji su prvenstveno usmjereni na rad u tvornicama i kućanske poslove. Honorov robot će, umjesto toga, vjerojatno biti usmjeren na usluge te na interakciju s korisnicima u maloprodaji ili drugim komercijalnim okruženjima.

Humanoidni robot, naravno, nije jedino što možemo očekivati od ove tvrtke na najvećem svjetskom mobilnom sajmu te će Honor, među inim, prikazati i zanimljivi telefon Robot Phone kojeg su prikazali i na CES-u početkom godine (no nadamo se kako ćemo sada saznati više informacija o njemu), novi tablet i prijenosna računala, kao i novu generaciju preklopnog telefona Honor Magic V6.

Izvor: Digital Trends