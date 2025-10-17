Na predstavljanju nove serije Magic8 u Kini, HONOR je najavio novi konceptni uređaj nazvan Robot Phone, koji kombinira umjetnu inteligenciju, robotiku i naprednu mobilnu fotografiju. Tvrtka ga opisuje kao važan korak u razvoju vlastite strategije pod nazivom “Alpha Plan”, čiji je cilj pozicionirati HONOR kao jednog od predvodnika u području AI ekosustava.

Od serije Magic8, Honor uvodi samorazvijajuće AI telefone, odnosno uređaje koji će se kroz umjetnu inteligenciju kontinuirano razvijati - u pogledu performansi, interakcije i aplikacijskog ekosustava, uz sposobnost prepoznavanja potrebe korisnika i reakcije na njih u stvarnom vremenu.

Njihov Robot Phone tako bi trebao predstavljati novu generaciju uređaja baziranih na umjetnoj inteligenciji koji se ne oslanjaju samo na klasične funkcije pametnih telefona, nego uvode mogućnost prilagodbe, učenja i, naglašavaju, emocionalne interakcije s korisnikom.

Honor Robot Phone (Foto: Honor)

Honor je projekt zamislio kao spoj tehnologije i ljudskog iskustva što bi u praksi trebalo značiti da Robot Phone neće funkcionirati samo kao alat, već i kao “suputnik” koji se prilagođava svom vlasniku. Iz kineske tvrtke kažu kako, kao potpuno nova vrsta AI uređaja, ovaj koncept redefinira način na koji ljudi komuniciraju s tehnologijom, otvarajući vrata novoj eri suživota čovjeka i stroja.

Više detalja o samom uređaju, uključujući tehničke specifikacije, dostupnost i cijenu, očekuje se tijekom Mobile World Congressa (MWC) 2026. u Barceloni.