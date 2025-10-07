Elon Musk pohvalio se novim mogućnostima Teslinog humanoidnog robota Optimusa. Nakon što je u posljednjem videu, koji je objavio šef Salesforcea, a koji baš i nije pokazao Optimus u najboljem svjetlu, Musk je objavio novi koji pokazuje Optimus u nešto drugačijem svjetlu.

Kratki video snimljen u Teslinim prostorima, pokazuje Optimusa kako izvodi kung fu poteze u svojevrsnoj borbi s čovjekom.

U videu se može vidjeti kako Optimus i čovjek "odmjeravaju" snage kroz kung fu poteze. Čak i kad ga čovjek gurne prilično snažno, Optimus ostaje na nogama. Iako je, za svaki slučaj, bio osiguran užetom za dizalicu iznad njega.

Tesla Optimus learning Kung Fu pic.twitter.com/ziEuiiKWn7 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025

Zanimljivo, iz videa nije jasno vidljivo da li Optimus poteze izvodi u stvarnom vremenu, donoseći odluke pomoću umjetne inteligencije ili se radi o demonstraciji koja je unaprijed programirana. No, u svakom slučaju pokazuje napredak u stabilnosti i mogućnostima samog Optimusa.

Iz Tesle su već isticali kako bi se Optimus trebao koristiti za svakodnevne zadatke, ali nakon ove prezentacije, mnogi se pitaju je li zamišljeno da mu među zadacima bude i "obrana".

Musk je već ranije istaknuo kako Optimus koristi umjetnu inteligenciju za donošenje odluka i kretanje. U kolikoj mjeri i na koju se to točno umjetnu inteligenciju oslanja, za sad nije poznato.

Ono što je poznato je da Teslini inženjeri često koriste ovakve demonstracije kako bi poboljšali sposobnosti robota da reagira i prilagođava se u stvarnom vremenu, što je ključno kako bi Optimus mogao sigurno i učinkovito obavljati dužnosti u promjenjivim okruženjima poput tvornica, stambenih objekata ili javnih prostora.

Podsjetimo, Tesla planira masovnu proizvodnju Optimusa i to u količini od milijun jedinica godišnje do 2030. godine.