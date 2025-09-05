Šef Salesforcea, Marc Benioff, nedavno se pohvalio kako je u svojoj tvrtki zamijenio 4000 ljudi umjetnom inteligencijom. AI agenti tako sada obavljaju polovicu razgovora s klijentima, ali su ljudi u nekim situacijama i dalje potrebni - barem za sada.

Benioff se, na svom profilu na platformi X pohvalio i testiranjem Teslinog humanoidnog robota Optimusa.

Video koji traje manje od minut trebao je pokazati "revolucionarnog robota koji mijenja pravila igre u produktivnosti", kako je sam Benioff rekao.

Elon’s Tesla Optimus 🤖🔥 is here! Dawn of the physical Agentforce revolution, tackling human work for $200K–$500K. Productivity game-changer! Congrats @elonmusk, and thank you for always being so kind to me! 🚀 #Tesla #Optimus pic.twitter.com/bA5IYIylE1 — Marc Benioff (@Benioff) September 3, 2025

No, sudeći prema viđenom u videu, ljudi se još ne moraju brinuti da će ih Optimus zamijeniti.

Demonstracija započinje prilično "nevino" Benioffovim pitanjem Optimusu o tome gdje može nabaviti Coca-colu. Optimus započinje odgovor riječima "žao mi je, nemam..." i onda staje na nekoliko sekundi, kao da učitava podatke. Nastavak odgovora otkriva u čemu je riječ. "...nemam informacije u stvarnom vremenu, ali mogu te odvesti u kuhinju ako želiš provjeriti ima li tamo Cole".

Ako ste pomislili da se Optimus, nakon Benioffovog potvrdnog odgovora pokrenuo - prevarili biste se. Bilo je potrebno ponoviti odgovor nekoliko puta, da bi se Optimus polako i prilično nesigurno pokrenuo u smjeru, za koji možemo samo pretpostavljati, da vodi do kuhinje.

Zanimljivije je bilo čuti razgovor Benioffa i Elona Muska iza kamere. Nakon što je Optimus pokazao da nije baš brz ni siguran na nogama, Musk je pokušao pojasniti "mislim da mu moramo dati malo više prostora". Potom je pokušao i ublažiti loš dojam demonstracije.

Trenutno je malo paranoičan oko prostora, dodao je Musk i nastavio "moći će hodati i puno brže" dok se Optimus gegao uredskim prostorom.

Čini se da Optimus baš i nije na toj razini da bi mogao zamijeniti ljude u uredima. Osim ako nemate jako puno strpljenja za njegove "mušice".

To je posebno zanimljivo s obzriom na to da je Tesla planirala izgraditi 5000 Optimusa ove godine. Navodno taj cilj neće uspjeti ostvariti zbog tehničkih problema, ali i uskim grlima u proizvodnji.

Muskove najave da će sljedeće godine proizvoditi 100 tisuća Optimusa mjesečno iz današnje se perspektive čine smiješnima i daleko od ostvarivih. Pogotovo jer trenutno Optimus košta između 200 i 500 tisuća dolara (kako sugerira Benioff).

S druge strane, kineske verzije robota, kakve smo imali prilike vidjeti na nedavno održanim robotskim igrama u Kini, djeluju puno brže i spretnije (iako i one imaju svojih momenata), ali i možda najvažnije - puno su jeftinije.