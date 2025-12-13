Sredinom prošle godine Mate Rimac, odnosno kompanija Verne prikazala je svoj prvi model robotaksija. Sama prezentacija nije prošla bez tehničkih problema te vozilo koje je prikazano uopće nije imalo pogonski sustav, već je automobilom trebao upravljati čovjek s kontrolerom iza pozornice, a sve je napravljeno kako bi stvorili wow efekt.

Nakon predstavljanja vozila na mreži su se ponovno pojavile kritike o “prodavaču magle” te su mnogi izrazili sumnju da će taj projekt ikada zaživjeti.

No ekipa iz Verna bacila se na posao i od tada se puno toga promijenilo. Dok su automobili ove kompanije (s ljudskim vozačima) detaljno mapirali ceste Zagreba, počela je gradnja tvornice za električna autonomna vozila u Lučkom, a cijelo vrijeme traju razvoj i testiranja same usluge i autonomnog sustava.

Više od 60 prototipova

Krajem prošlog mjeseca Mate Rimac objavio je video u kojem je prikazao prototipove Vernovih robotaksija (više od 60 komada), pri čemu je objasnio kako su ti prototipovi različitim fazama razvoja. Tada je rekao kako se čini suludim raditi ovakvu priču iz Hrvatske, no slična je stvar bila i s razvojem Nevere s kojom je ostvareno ono što se činilo nemogućim.

Mate Rimac jučer je na Facebooku objavio još jedan video koji nam je otkrio kada će se njihovi robotaksiji pojaviti na zagrebačkim cestama. Taj trenutak nije daleko i, kako stoji u videu, to možemo očekivati već za nekoliko mjeseci, odnosno u proljeće 2026. godine.

Video je iznimno zabavan i zanimljiv, a kako je u komentarima na Fejsu napisao Rimac, za njega je zaslužna ekipa iz Verna i umjetna inteligencija. Ipak, osim informacije kako “Verne show” počinje sljedećeg proljeća, nismo saznali nikakve dodatne detalje. Za očekivati je početni period testiranja robotaksija koji neće prevoziti putnike, već bi se u njemu mogli nalaziti samo zaposlenici Vernea, a odluka o tome kada bi se ovim vozilima mogli voziti i Zagrepčani vjerojatno će ovisiti o rezultatima testiranja.

Također, nije poznato gdje bi se prvo trebali pojaviti ovi autonomni automobili - hoće li se odmah voziti cestama cijelog grada ili će prvo krenuti na ograničenom području samo određenih kvartova i s vremenom proširiti to područje.

Robotaksiji se pokazali sigurniji od ljudi za volanima

Iako mnogima sama ideja robotaksija izgleda kao znanstvena-fantastika, treba napomenuti kako u nekim američkim i kineskim gradovima autonomna vozila, odnosno taksiji u kojima nema vozača već godinama prevoze putnike i to gotovo bez problema. Statistika Wayma, koji je najviše dogurao s ovom tehnologijom, pokazuje da su robotaksiji sigurniji od ljudi za volanima, a pokazalo se kako im ljudi sve više vjeruju te ova tvrtka svakog tjedna na nekoliko američkih tržišta na kojima je dostupna obavlja oko 450 tisuća plaćenih vožnji.

Iako je tijekom posljednjeg desetljeća ostvaren veliki napredak s ovom tehnologijom, jasno je kako smo i dalje u početnoj fazi razvoja tržišta robotaksija te će trebati godine (možda i desetljeća) dok ovakva vozila ne postanu uobičajen prizor na cestama brojnih svjetskih gradova. Prema najavi Rimca, u ovoj početnoj fazi Zagreb će postati jedan od rijetkih gradova u svijetu u kojem će ljudi putem aplikacije moći naručiti taksi, a po njih će doći vozilo u kojem neće biti vozača.

Zaista zvuči nevjerojatno, no isto tako se činilo nevjerojatnim da bi se jedan od najmoćnijih električnih automobila mogao razviti i proizvoditi u Hrvatskoj, ali Rimac i ekipa pokazali su kako, uz dovoljno znanja i truda, ništa nije nemoguće, čak i kada su mogućnosti za uspjeh jako male.