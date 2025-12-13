Nakon što je Elon Musk preuzeo Twitter za čak 44 milijarde dolara te odmah krenuo s promjenama (koje se mnogima nisu svidjele), dio korisnika najavio je kako će nakon godina tvitanja, napustiti tu društvenu mrežu. Na tržištu su se tada počele pojavljivati nove društvene mreže koje su pokušale privući sve koji su razočarani napustili Twitter, no niti jedna nije uspjela privući dovoljan broj korisnika da zaprijeti Muskovoj mreži.

Elon Musk u međuvremenu je promijenio ime ovoj mreži pa je, dolaskom X-a, ime Twitter polako palo u drugi plan - iako mnogi i dalje tu mrežu zovu Twitterom i ignoriraju X.

Operation Bluebird

No čini se kako bi se Twitter jednom mogao vratiti, odnosno postoji mogućnost da će se ponovno pojaviti društvena mreža istog imena i logotipa. Ta mreža, osim imena, neće imati nikakve veze s originalnim Twitterom, niti s Muskom, no samo korištenje ovog brenda moglo bi biti dovoljno za privlačenje razočaranih bivših tviteraša.

Naime, američki startup nazvan Operation Bluebird pokrenuo je peticiju s kojom od Američkog ureda za patente i žigove (USPTO) zatražio da im dopuste da steknu pravo na “napušteni” zaštitni znak Twittera. Brendovi Twitter i Tweet uklonjeni su iz proizvoda, usluga i marketinga kompanije X, čime su efektivno napustili poznatu pticu i to bez namjere da nastave koristiti taj znak, stoji u peticiji. Među inim, spominje se i Muskova objava prije nego je rebrendirao tu društvenu mrežu u X te je tada napisao kako se opraštaju od brenda Twitter i, postupno, od svih ptica.

Već je moguće rezervirati korisnička imena

Kako bi se pripremili za eventualan pozitivan ishod peticije, Operation Bluebird već je kupila domenu twitter.new putem koje se mogu rezervirati korisnička imena prije potencijalnog lansiranja novog Twittera.

Iako je Musk promijenio ime društvene mreže u X te više ne koristi logotip, kompanija i dalje ima prava na stranicu Twitter.com, s koje posjetitelje šalje na X.com. Također, promijenjena su imena nekih opcija koja su bila povezana s pticama pa je tako program provjere činjenica preimenovan iz “Birdwatch” u “Community Notes”, komentirali su na The Independentu.

Elon Musk mora do veljače sljedeće godine odgovoriti na ovu peticiju te će biti zanimljivo vidjeti što će odlučiti, odnosno hoće li se u potpunosti odreći prava na brend Twitter i drugima omogućiti pokretanje konkurentske mreže ili će im pokazati palac dolje i zadržati prava na to ime.

