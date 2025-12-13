Australski i američki vojni stratezi smatraju da Papua Nova Gvineja, bogata resursima, ali uglavnom nerazvijena, ima cijenjenu lokaciju sjeverno od Australije u vrijeme kada Kina jača svoj utjecaj u regiji.

Vršitelj dužnosti ministra za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju Papue Nove Gvineje i ministar policije Peter Tsiamalili izjavio je u petak da će projekt vrijedan 120 milijuna dolara povezati sjevernu i južnu Papuu Novu Gvineju i autonomnu regiju Bougainville kabelima visokog kapaciteta.

Cijela investicija financira se kroz obveze Australije prema Ugovoru Pukpuk, rekao je, referirajući se na sporazum o međusobnoj obrani potpisan u listopadu.

Predanost digitalnoj sigurnosti

Dodao je da projekt odražava zajedničku predanost obje zemlje unapređenju digitalne sigurnosti, regionalne stabilnosti i nacionalnog razvoja.

Oko gradnje tih podmorskih kabela Tsiamalili se ovog tjedna sastao s australskim i američkim diplomatima kako bi razgovarali o projektu u Googleovom australskom uredu.

Glasnogovornica Google Australia odbila je komentirati projekt.

Australsko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je izjavilo da će kabeli sniziti cijene interneta za potrošače, podržati gospodarski rast i povećati mogućnosti obrazovanja.

Ugovor Pukpuk daje australskom obrambenom osoblju pristup komunikacijskim sustavima, uključujući satelitske stanice i kabele.

Australija i Sjedinjene Države financirale su razne podmorske kabele preko pacifičkih otoka posljednjih godina kako bi blokirale kineske pokušaje izgradnje vitalnih komunikacijskih veza, koje Canberra smatra sigurnosnim rizikom.

Australija je izdvojila više od 450 milijuna australskih dolara (300 milijuna američkih dolara) za podršku podmorskoj kabelskoj povezanosti preko Pacifika i Istočnog Timora, uključujući kabel Koraljnog mora između Papue Nove Gvineje, Salomonskih Otoka i Australije, izjavio je australski dužnosnik za vanjske poslove Reutersu u subotu.