Meta ne planira samo poboljšati umjetnu inteligenciju, nego je pretvoriti u osobnog suputnika svakog korisnika. Viziju budućnosti tvrtke iznio je Mark Zuckerberg, najavivši golema ulaganja i duboku personalizaciju temeljenu na podacima koje Meta već godinama prikuplja.

Zuckerberg je novi cilj Mete opisao kao osobnu superinteligenciju, odnosno umjetnu inteligenciju koja nadmašuje ljudske sposobnosti, ali je prilagođena svakom pojedinom korisniku. Počinjemo uviđati potencijal umjetne inteligencije koja razumije naš osobni kontekst, uključujući našu povijest, interese, sadržaj i odnose. Velik dio vrijednosti AI agenata proizlazi iz jedinstvenog konteksta koji mogu sagledati, a vjerujemo da će Meta moći pružiti doista jedinstveno osobno iskustvo, rekao je Zuckerberg, a prenosi CNET.

Meta očekuje da će kapitalna ulaganja porasti s prošlogodišnjih 66 milijardi eura na raspon od 106 do 124 milijarde eura, ponajprije radi jačanja svojih laboratorija za umjetnu inteligenciju. Ulaganja će biti usmjerena na umjetnu inteligenciju koja može samostalno planirati i izvršavati zadatke te snažniju personalizaciju.

Meta već zna puno o svojim korisnicima

Takvo samopouzdanje u Meti proizlazi iz višegodišnjeg prikupljanja osobnih podataka korisnika putem Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Metin oglašivački model dugo se oslanjao na praćenje ponašanja korisnika i pretvaranje osobnih podataka u prihod. Kako se industrija okreće prilagođenim AI agentima, Meta već raspolaže dubokim uvidima u navike korisnika.

Meta planira povezati velike jezične modele sa sustavima preporuka koji oblikuju sadržaj u društvenim mrežama. Uskoro ćemo moći razumjeti jedinstvene osobne ciljeve ljudi i prilagoditi sadržaje tako da svakom pojedincu prikazuju ono što mu pomaže poboljšati život na način koji sam želi, rekao je Zuckerberg. Meta AI već je ugrađena u sve glavne aplikacije tvrtke, uz vrlo ograničene mogućnosti isključivanja.

Konkurencija je već otišla naprijed

Razvoj umjetne inteligencije u 2025. godini obilježili su usponi i padovi. Meta je privukla vrhunske istraživače iz OpenAI-ja i Applea, no ubrzo su se pojavile unutarnje napetosti. Uslijedila su otpuštanja u AI timovima, a Yann LeCun napustio je mjesto glavnog znanstvenika za umjetnu inteligenciju u Meti.

U međuvremenu su konkurenti napredovali. Google je predstavio Gemini 3, OpenAI je objavio GPT-5.2, Anthropic je promovirao Claude, a Google je u pretraživanje uveo oblik personalizirane inteligencije.