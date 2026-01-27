Zuckerberg priprema nove načine monetizacije svoje ogromne korisničke baze Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, a oni uključuju - nove pretplate. Ono što je najvažnije za milijarde korisnika jest da nije riječ o pretplatama za pristup samim aplikacijama, odnosno platformama te da će ih kao i do sada moći besplatno koristiti. Dakle, osnovno iskustvo i način na koji se danas koriste Facebook, Instagram i WhatsApp neće se promijeniti, no pretplate će korisnicima dati više kontrole oko načina dijeljenja sadržaja i povezivanja s drugim korisnicima.

Pretplate će, kako su objasnili iz Mete novinarima Tech Cruncha, omogućiti korisnicima više produktivnosti i kreativnosti, kao i nove opcije bazirane na umjetnoj inteligenciji. Među inim, trebali bi integrirati i AI agenta Manus. Riječ je o tehnologiji kompanije koju su nedavno preuzeli čak čak 2 milijarde dolara te su još tada najavili kako će Manusovu AI tehnologiju i usluge i dalje nuditi kao poseban paket poslovnim korisnicima, no da je namjeravaju integrirati u svoje proizvode. Sada je malo jasnije na što su mislili s tom integracijom.

Više pretplatničkih opcija

Nove pretplate bit će odvojene od Meta Verifed, opcije namijenjene samo kreatorima sadržaja i kompanijama, a koja vam daje oznaku verifikacije, kao i bolju zaštitu itd. Meta, čini se, neće slijediti samo jednu strategiju, već planiraju testirati više pretplatničkih opcija tako da svaka platforma ima različite mogućnosti te neke ekskluzivne značajke. O čemu je riječ, detaljnije bi trebali saznati tijekom sljedećih mjeseci, kada bi pretplate trebale postati dostupne.

Među inim, kako otkrivaju na Tech Crunchu, Meta planira testirati pretplatu za određene AI opcije poput npr. alata za generiranje videosadržaja Vibes. Od lansiranja prošle godine Vibes je besplatan, a čini se kako će ga korisnici i dalje moći koristiti bez plaćanja pretplate, no to će korištenje biti ograničeno samo na dio opcija. Za one koji žele pristup boljim značajkama, što znači i stvaranje boljih i zanimljivijih videa, Meta namjerava uvesti mjesečnu pretplatu.

Prema developeru Alessandru Palluziju, koji se do sada pokazao kao odličan izvor točnih informacija kada je u pitanju Instagram, nova pretplata na toj platformi trebala bi korisnicima omogućiti stvaranje neograničenih popisa osoba koje prate, zatim mogućnost pregleda popisa osoba koje pratite, ali koji vas ne prate te mogućnost pregleda storyja bez znanja osobe koja je objavila tu priču.

S novim pretplatničkim planovima, komentiraju na CNBC-u, Meta traži barem dio povrata investicije koje su uložili u ovu tehnologiju - od zapošljavanja nekih od najvećih AI talenata pa do preuzimanja AI kompanija koje su platili milijarde dolara.

Izvor: Tech Crunch