Dio korisnika Facebooka u SAD-u i Velikoj Britaniji iznenadio se kad im je, nakon dijeljenja nekoliko poveznica, iskočio prozor u kojem im se nudi da za daljnje dijeljenje plate - pretplatu.

Kako piše BBC, a potvrdili su iz Mete, u tijeku je testiranje ograničenja broja poveznica koje je moguće dijeliti na Facebooku.

Radi se o ograničenom testu, kako bi se shvatilo dodaje li mogućnost objavljivanja povećanog broja objava s poveznicama dodatnu vrijednost za pretplatnike, pojasnili su iz Mete.

Pretplata za dijeljenje linkova na Facebooku (Foto: Threads/Matt Navarra/Screenshot)

Ova bi nova pretplata mogla biti još jedan pokušaj Mete da Facebook učini financijski još isplativijim, a najviše bi pogodila one koji objavljuju više poveznica dnevno. Hoće li "pretplata za dijeljenje" biti proširena i na drugim tržištima i pod kojim uvjetima, za sad nije poznato.

Podsjetimo, Meta Verified je Facebookova pretplata koja korisnicima Facebooka i Instagrama nudi "plavu kvačicu" kojom se potvrđuje identitet vlasnika računa, "poboljšanu" podršku i zaštitu od lažnog predstavljanja.