Dio korisnika Facebooka u SAD-u i Velikoj Britaniji iznenadio se kad im je, nakon dijeljenja nekoliko poveznica, iskočio prozor u kojem im se nudi da za daljnje dijeljenje plate - pretplatu.tri vijesti o kojima se priča Jeste koristili njihove proizvode? Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače" Visoko na litici Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina Promjena pristupa Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Kako piše BBC, a potvrdili su iz Mete, u tijeku je testiranje ograničenja broja poveznica koje je moguće dijeliti na Facebooku.
Radi se o ograničenom testu, kako bi se shvatilo dodaje li mogućnost objavljivanja povećanog broja objava s poveznicama dodatnu vrijednost za pretplatnike, pojasnili su iz Mete.
Pretplata za dijeljenje linkova na Facebooku (Foto: Threads/Matt Navarra/Screenshot)
Ova bi nova pretplata mogla biti još jedan pokušaj Mete da Facebook učini financijski još isplativijim, a najviše bi pogodila one koji objavljuju više poveznica dnevno. Hoće li "pretplata za dijeljenje" biti proširena i na drugim tržištima i pod kojim uvjetima, za sad nije poznato.
Podsjetimo, Meta Verified je Facebookova pretplata koja korisnicima Facebooka i Instagrama nudi "plavu kvačicu" kojom se potvrđuje identitet vlasnika računa, "poboljšanu" podršku i zaštitu od lažnog predstavljanja.