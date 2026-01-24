Iz Ureda pravobranitelja za djecu u petak su apelirali na roditelje i druge bliske odrasle osobe da djeci ukažu na rizike i opasnosti kojima se izlažu na različitim online platformama.

Povod za reakciju Ureda pravobranitelja za djecu je priopćenje Ravnateljstva policije u kojem se kaže da je policija u akciji "Nubes", na području 10 policijskih uprava, identificirala 13 osumnjičenih za 34 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju na internetu.

Te informacije, kako su istaknuli iz Ureda, ponovno ukazuju na slabu zaštitu djece na internetu i nedovoljan sustav podrške djeci i roditeljima te ponovno u fokus stavljaju pitanje naše odgovornosti da s djecom razgovaramo o opasnostima u digitalnom svijetu.

Svjedočimo tome da naizgled bezazleni sadržaji služe kao mamac za zlostavljanje i iskorištavanje djece. Počinitelji vrlo često koriste dječju znatiželju i odsustvo kontrole da bi iskoristili djecu. Zato je važno da ih mi odrasli zaštitimo. Apeliramo na roditelje da prate što djeca pretražuju na internetu, koje sadržaje gledaju, s kime komuniciraju, istaknuli su iz Ureda pravobranitelja za djecu.

Roditelje su pozvali da "razmisle dvaput" prije objave svojeg djeteta na društvenim mrežama i da ga zaštite od nepotrebnih izlaganja te da razgovaraju s djecom o tome kako se ponašaju na mrežama i upozore djecu na opasnosti, kao i da im budu podrška.

Iz Ureda pravobranitelja za djecu naglasili su da rezultati policijske akcije "Nubes" još jednom pokazuju nesagledive razmjere seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Posebno nas zabrinjava i uznemiruje podatak da je od trinaestero osumnjičenih osoba šest osoba ponovno prijavljeno za takva kaznena djela na štetu djece, istaknuli su.

Ovi, novi slučajevi, pozivaju ponovno na razmatranje postojeće kaznenopravne politike kažnjavanja i učinkovitosti pravosuđa u postizanju svrhe kažnjavanja kroz izražavanje društvene osude zbog počinjenja kaznenog djela, kažnjavanje počinitelja i odvraćanje od ponavljanja kaznenih djela, a sve u cilju zaštite djece od seksualnog nasilja, poručili su.

Također, naglasili su, prijeko je potrebno osigurati dugotrajnije čuvanje podataka o prethodnoj osuđivanosti za počinitelje ovakvih nedjela.

Sudski postupci moraju biti brži, a izrečene kazne jasna poruka žrtvi, ali i širem društvu, da je počinitelj zaista kažnjen zbog zla koje je počinio, dodali su. Također, nadležna tijela u svim fazama postupka trebaju pružati podršku žrtvi, izbjegavajući postupanja kojima se dijete ponovno izlaže traumi, a mediji uvijek i bezrezervno trebaju štiti djecu, i s posebnom pažnjom izvještavati o takvim slučajevima, stoji u priopćenju.