Instagram testira promjenu koja bi mogla izmijeniti način na koji se percipira društveni status na toj Metinoj platformi, usmjeravajući pozornost s pukog broja pratitelja na stvarne, uzajamne odnose među korisnicima.

Eksperiment predviđa zamjenu prikaza broja "pratitelja" na Instagram profilu, brojem "prijatelja". U taj se broj ubrajaju isključivo uzajamna praćenja, dok jednostrana više neće biti vidljiva. Meta je za Business Insider potvrdila da je riječ o "malom globalnom testu", čiji je cilj ispitati kako korisnici reagiraju kada im se u aplikaciji prikazuje više sadržaja od osoba s kojima su međusobno povezani.

Naglašavanjem uzajamnih veza, Metin test uvodi jasniji javni omjer. Korisnički računi koji prate velik broj drugih korisnika Instagrama, ali bez uzvratnog praćenja, imat će znatno manji prikazani broj prijatelja.

Povezivanje s ljudima do kojih im je stalo

Prijatelji su središnji dio iskustva Instagrama, pa istražujemo načine kako te veze učiniti vidljivijima i smislenijima. Provodimo mali test kako bismo istaknuli tu promjenu diljem Instagrama, izjavio je glasnogovornik Mete.

U sklopu navedenog testa mijenjaju se i oznake u feedu, pa se dio sadržaja označava kao "prijatelji", umjesto kao "objave" ili "pratitelja". Taj se pristup nadovezuje na značajke poput bliskih prijatelja, razmjene poruka, opcije Blend koja omogućuje zajednički prikaz Reels videa za dvije osobe te zasebnog dijela u Reelsima koji prikazuje sadržaj s kojim su prijatelji stupali u interakciju.

Glavni izvršni direktor Instagrama, Adam Mosseri, u objavi još iz kolovoza 2025. godine istaknuo je da želi da Instagram bude mjesto na kojem korisnici mogu stvarno komunicirati i povezivati se s ljudima do kojih im je stalo.