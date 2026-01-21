Slatke vode se troše brže nego što se mogu obnoviti, što ukazuje na novu eru koju stručnjaci nazivaju "globalnim bankrotom vode", navodi izvješće objavljeno u utorak od strane Instituta Ujedinjenih naroda za vodu, okoliš i zdravlje (UNU-INWEH), prenosi agencija AFP.

Desetljeća pretjeranog korištenja, onečišćenja, uništavanja ekosustava i klimatskih pritisaka dovela su mnoge rijeke, jezera i akumulacije podzemnih voda izvan točke oporavka. Izvješće upozorava da tradicionalni pojmovi poput "stres vode" i "kriza vode" više ne opisuju adekvatno stvarnost na svjetskoj razini po pitanju izvora slatke vode.

Stres vode i kriza vode više nisu dovoljni opisi novih svjetskih vodnih realnosti, stoji u izvješću UNU-INWEH. Dodaje se da su ti pojmovi „bili oblikovani kao upozorenja o budućnosti koja se još uvijek može izbjeći“, kada je svijet zapravo već ušao u novu, još goru fazu.

Dokazi govore sve

UN-ov institut predlaže pojam "bankrot vode", definiran kao dugoročna potrošnja koja premašuje prirodnu obnovu uz uništavanje ekosustava do te mjere da obnova na prethodne razine više nije realistična. Dokazi uključuju smanjenje velikih jezera, velikih rijeka koje sezonski ne dopiru do mora te nestanak oko 410 milijuna hektara močvara u posljednjih pedeset godina.

Ispuštanje podzemnih voda pogađa gotovo 70 posto spremnika korištenih za pitku vodu i navodnjavanje, što dovodi do sve češćih situacija kada potražnja premašuje dostupnu vodu, navodi se u navedenom izvješću. Klimatske promjene dodatno pogoršavaju problem, otapajući više od 30 posto svjetskog ledenog pokrova od 1970. godine, ugrožavajući sezonsku vodu na koju se oslanjaju milijuni ljudi u svijetu.

Prešli smo točku bez povratka?

Budimo iskreni. Podnesimo zahtjev za bankrot već danas umjesto da odgađamo ovu odluku, rekao je za AFP direktor UNU-INWEH-a Kaveh Madani. Tim Wainwright, izvršni direktor WaterAida, komentirao je:

Svjetska kriza vode prešla je točku s koje nema povratka, rekao je za AFP Tim Wainwright, izvršni direktor WaterAida, međunarodne humanitarne organizacije koja se bavi pristupom pitkoj vodi i sanitarijama.

Izvješće, koje će uskoro biti objavljeno u stručnom časopisu Water Resources Management, temelji se na postojećim podacima, ali nastoji redefinirati globalne izazove vezane uz vodu, umjesto da pruži iscrpan zapis svih problema.

Izvor: Science Alert