Kada je riječ o održivom zrakoplovnom gorivu, jedan problem dominira u traženju rješenja - kako zamijeniti fosilna ugljik, bez ugrožavanja hrane i ekosustava. Profesor Robert Henry s australskog Sveučilišta Queensland tvrdi u članku za Scimex da šećerna trska nudi najrealniju opciju.

Šećerna trska je jedina kultura koja se trenutno proizvodi u količinama potrebnim za ovu svrhu, ističe Henry. Njena produktivnost i mali zauzeti prostor razlikuju je od drugih opcija. Dok se alge i uljana repica također razmatraju, obje se suočavaju s velikim ograničenjima.

Sustavi s algama su skupi i isplativi su samo uz proizvodnju visokovrijednih sporednih proizvoda. Uljana repica ima niske prinose, a za zamjenu avionskog goriva na razini potrebnoj za tržište trebalo bi zemljište veće od cijele Australije, što potencijalno ugrožava prehranu i ekosustave.

U australskom Centru za inženjering biljaka u svrhu zamjene fosilnog ugljika, tim pod vodstvom profesora Henryja fokusira se na povećanje biljne biomase pogodne za konverziju u gorivo. Genetske promjene u riži služe kao model za testiranje potencijalnih promjena, koje se zatim testiraju u sirku, najbližem rođaku šećerne trske, prije nego se najučinkovitije osobine prenesu na samu šećernu trsku. Taj slojeviti pristup štedi vrijeme i resurse te povećava šanse za uspjeh u zamjeni fosilnih goriva dobivenih iz ugljika.

Australija ima povoljan položaj za vodstvo u proizvodnji takvog goriva. Regija Queensland se može pohvaliti razvijenom industrijom šećerne trske, naprednim istraživačkim kapacitetima i globalnim partnerstvima. S obzirom na to da Australci unutar zemlje puno lete, potražnja za održivim zrakoplovnim gorivom je značajna, ističe Henry.

Glavni izazov je jasan, razviti kulture s visokim udjelom biomase pogodnom za konverziju i bez smanjenja prinosa.

Šećerna trska ispunjava sve uvjete. Produktivna je, održiva i skalabilna. Ako ovo ostvarimo, Australija neće biti samo dio rješenja, bit ćemo vodeća zemlja u tome, poručuje na kraju Henry.