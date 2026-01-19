Prije 5-6 godina Mark Zuckerberg imao je veliku viziju tehnološke budućnosti, kao i budućnosti svoje kompanije. Ta vizija bazirana je na metaverzumu, odnosno virtualnom svijetu u kojem će ljudi provoditi dobar dio svojih života jer, eto, takav bi virtualni svijet trebao biti zanimljiviji i zabavniji od ovog stvarnog.

Facebook je tada postao Meta, a Zuckerberg je otvorio novčanik i počeo s ulaganjem milijardi dolara u svoj projekt virtualne stvarnosti i novi odjel Reality Labs.

Te su milijarde, čini se, manje-više bačene u vjetar. Zuckerberg je pogriješio (ili je samo počeo prerano s primjenom svoje vizije, dok tehnologija, kao i ljudi još nisu spremni) jer tehnološke tvrtke, uključujući i Metu, sada milijarde ulažu u umjetnu inteligenciju, dok je VR u drugom ili trećem planu. Kako bi mogli fokus i investicije posvetiti AI-u, iz Mete su morali napraviti radikalne promjene u Reality Labsu. Prema medijskim izvještajima, prošlog tjedna najavili su otkaze za oko 1500 zaposlenika iz tog odjela. Među inim, ugašena su 3 studija za razvoj VR igara, iako je Metina VR platforma Horizon Worlds (za sada) preživjela, iako će raditi u manjem kapacitetu.

Ovo je dio tog plana

Prošlog mjeseca rekli smo kako dio naših ulaganja preusmjeravamo s metaverzuma prema nosivim uređajima. Ovo je dio tog plana, komentirali su iz Mete otpuštanja za The Wall Street Journal, koji je prvi objavio priču o otkazima. Nosivi uređaji koje su spomenuli odnose se prvenstveno na pametne naočale, gadget koji bi jednom mogao čak i zamijeniti pametne telefone. Trenutačno se tako nešto čini nemogućim, no za dio stvari za koje danas koristimo mobitele, svakako bi se mogle koristiti i naočale - poput navigacije, pregleda obavijesti, poruka i slično.

Prema informacijama WSJ-a, u ovaj odjel Meta je od 2020. godine uložila nevjerojatnih 77 milijardi dolara i to bez nekog povrata investicije pa je jasno zašto otpuštaju toliko ljudi i fokus stavljaju na nosive uređaje te, naravno, umjetnu inteligenciju.

Meta je sa svojim naočalama koje razvijaju s partnerskim kompanijama za sada napravila prilično dobar posao te će im one ostati prioritet u okviru Reality Labsa. Ekipa iz Zuckerbergove tvrtke razmišlja o povećanju ukupne proizvodnje AI naočala te se spominje se povećanje s 10 na čak 20 ili 30 milijuna jedinica do kraja ove godine. Potražnja za nedavno predstavljenim modelom Meta Ray-Ban Display puno je veća od očekivane pa iz Mete kažu kako će odgoditi njihovu prodaju na međunarodnim tržištima jer se svi modeli koje naprave odmah rasprodaju na američkom tržištu.

