Današnji telefoni su postali moćna računala fantastičnih fotografskih, kao i gamerskih mogućnosti, oni su zamijenili bankovne kartice, osobne dokumente, GPS i brojne druge uređaje, no usprkos svemu nabrojanom, imaju ahilovu petu. To je, naravno, baterija, odnosno njeno ograničeno trajanje. Mnogi jednostavno ne mogu priuštiti da im telefon ostane bez baterije pa nikada ne napuštaju kuću bez kabela za punjenje ili vanjske baterije.

Kineski Realme najavio je telefon uz koji takav kabel ili dodatnu bateriju više nećete trebati nositi jer njihov P4 Power ima dovoljno snažnu bateriju koja se može suočiti sa svim svakodnevnim izazovima koje stavite pred ovaj telefon. A ako niste previše rastrošni s baterijom, ona bi mogla izdržati čak i više od 3 dana.

Usprkos bateriji, to nije glomazan telefon

Riječ je o 10.001 mAh bateriji, pri čemu je posebno zanimljivo kako je Realme, usprkos bateriji tako velikog kapaciteta, uspio održati dimenzije telefona u nekim prosječnim, odnosno ne prevelikim gabaritima. Također, telefon nije niti pretežak - 219g. To su uspjeli zahvaljujući tehnologiji (riječ je o titan silicijsko-karbonska baterija) koja omogućuje veću gustoću energije u manjem prostoru. Iz ove tvrtke garantiraju do 80 posto zdravlja baterije tijekom sljedeće četiri godine, a ako ta brojka padne ispod 80 posto, Realme će je zamijeniti besplatno.

S obzirom na to da ima tako snažnu bateriju, od velike je koristi i mogućnost 27W reverzibilnog punjenja tako da u slučaju hitnosti i potrebe ovaj telefon može poslužiti kao vanjski punjač.

Na službenoj stranici, osim informacija o bateriji, nema nekih detaljnijih informacija o samom hardveru, no prema informacijama koje su se pojavile na mreži, znamo što možemo očekivati. Telefon bi tako trebao imati ekran dijagonale 6,78 inča (zakrivljeni OLED zaslon), s frekvencijom osvježavanja od 144Hz koji pokreće MediaTek Dimensity 7400 Ultra procesor. Glasine koje su se pojavile na mreži govore i da bi telefon trebao imati glavnu 50MP kameru s optičkom stabilizacijom slike te 8MP ultraširoki senzor, dok se s prednje strane nalazi 16MP kamera za selfije.

Iz Realmea su tek najavili ovaj telefon te njegov početak prodaje očekujemo krajem ovog mjeseca na indijskom tržištu. Za one koji kupe model P4 Pro, bit će važna informacija da tvrtka garantira 3 godine nadogradnji Androida te 4 godine sigurnosnih zakrpi.

Izvor: GSM Arena