Većina nas rijetko razmišlja o tome kako se telefoni pune. Neki dopuste da se baterija potpuno isprazni, dok drugi svaku večer bez razmišljanja stave telefon na punjač. Ipak, način na koji punimo može utjecati na trajanje baterije.

Rašireno je vjerovanje da punjenje mobitela do 100 % može oštetiti bateriju ili sam uređaj. Ljudi pretpostavljaju da se puna baterija može nekako preopteretiti ili da ostavljanje mobitela priključenog na punjač predugo može izazvati pregrijavanje ili čak požar. Ta se ideja djelomično temelji na zamišljanju električne energije kao vode koja puni čašu te na izvještajima o pregrijanim uređajima.

Nije potpuni mit, ali...

Djelomično, to je istina i nije potpuni mit, kaže za Tech Radar Ritesh Chugh, stručnjak za sociotehnologiju sa Sveučilišta Central Queensland u Australiji.

Razumijevanje kemije litij-ionskih baterija objašnjava zašto se baterija ne može prepuniti.

Punjenje baterije telefona je proces uklanjanja litija iz katode od kobaltnog oksida i stavljanja u grafitnu anodu, pojašnjava za Tech Radar Kent Griffith, docent kemije i biokemije na Sveučilištu Californija u San Diegu.

Tijekom pražnjenja litij se vraća prema kobaltnom oksidu, oslobađajući energiju.

Nijedna baterija telefona zapravo ne uklanja 100 % litija, pa stanje napunjenosti od 100 % može odgovarati uklanjanju 60 % litija. Ako biste stali na 90 %, to bi odgovaralo uklanjanju 54 %, dodao je Griffith.

Chugh naglašava i povijesni kontekst.

Vjerovanje je poteklo od starijih tehnologija baterija poput nikl-kadmijskih i nikl-metal-hidridnih, koje su trpjele "memorijski efekt" i gubile kapacitet ako bi se često potpuno punile, pojasnio je. Litij-ionske baterije zamijenile su te stare vrste baterija, no oprez je ostao.

Moderne litij-ionske baterije najbolje funkcioniraju kada se redovito pune i drže između otprilike 20 i 80 %, kaže Chugh. Primjerice, Appleovi iPhone uređaji koriste optimizirano punjenje baterije koje odgađa napunjenost iznad 80 %.

Savjeti za kraj

Griffith osobno puni telefon svaku noć do 100 %. Vrijedno je zbog praktičnosti da telefon traje dulje tijekom dana. Ako moram zamijeniti bateriju nakon tri godine, neka bude, no to se još nije dogodilo, iskren je Griffith.

Oba stručnjaka upozoravaju na opasnosti od topline i nekvalitetnih punjača.

Držite uređaj hladnim tijekom punjenja i nemojte ga puniti ispod jastuka ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Koristite pouzdan punjač jer on utječe na količinu uklonjenog litija i brzinu procesa. Neispravni punjači mogu izazvati sigurnosne probleme ili degradaciju baterije, savjetuje Griffith.

Povremeno punjenje do 100 % je sigurno, ali učestalo prepunjavanje ubrzava trošenje baterije. Moderni uređaji nude opcije za optimizaciju baterije, no dobar je savjet balansirati praktičnost s izbjegavanjem stalnog prepunjavanja.