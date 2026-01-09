Suvremeni AI alati stvaraju lica koja izgledaju potpuno stvarno, što izaziva probleme u sigurnosti i provjeri identiteta. Novo istraživanje, međutim, pokazuje da kombinacija stručnih sposobnosti i petominutnog treninga povećava šanse da se generirana AI lica prepoznaju.

Britanski znanstvenici su procijenili sposobnost prepoznavanja lica kod 664 dobrovoljca, uključujući takozvane superprepoznavače, kao i sudionike s uobičajenim sposobnostima prepoznavanja lica. Obje su skupine imale poteškoća u otkrivanju AI-generiranih lica, iako su superprepoznavači postigli bolje rezultate.

Utjecaj treninga

No, već petominutni trening pokazao se značajnim. AI slike je sve lakše izraditi i teško ih je otkriti. Mogu se koristiti u zlonamjerne svrhe, stoga je s gledišta sigurnosti ključno da ispitujemo metode za otkrivanje umjetnih slika, kaže Eilidh Noyes, psihologinja s britanskog Sveučilišta u Leedsu, u priopćenju objavljenom na stranicama tog sveučilišta. Navedeni kratki trening je sudionicima istraživanja pomogao prepoznati nepravilnosti koje inače prolaze nezamijećeno, pokazalo je istraživanje koje je objavljeno u stručnom časopisu Royal Society Open Science.

Sudionici su obavljali jedan od dva zadatka: procjenu pojedinačnog lica ili odabir lažnog lica među stvarnim i AI licima. Svaka je skupina sudionika istraživanja obavljala različite zadatke.

Bez treninga, superprepoznavači su AI lica prepoznali s točnošću od 41 posto, dok su sudionici s uobičajenim sposobnostima postigli 31 posto. Budući da je polovica svih slika bila AI generirana, slučajna točnost iznosila bi 50 posto.

Učinci treninga

Nakon petominutnog treninga, sudionici s uobičajenim sposobnostima prepoznali su AI lica s 51 posto točnosti, dok su superprepoznavači postigli 64 posto. Trening je sudionicima pomogao uočiti tipične znakove AI lica, uključujući nedostatak zuba i neprirodna zamućenja na granicama kose i kože.

Naše istraživanje pokazuje da korištenje superprepoznavača, odnosno ljudi s vrlo visokom sposobnošću prepoznavanja lica, u kombinaciji s treningom može pomoći u boljem otkrivanju AI lica, rekla je Noyes.

Naš je postupak treninga kratak i jednostavan za provedbu. Rezultati sugeriraju da kombinacija ovog treninga s prirodnim sposobnostima superprepoznavača može pomoći u rješavanju stvarnih problema, poput online provjere identiteta, rekla je psihologinja Katie Gray s britanskog Sveučilišta u Readingu, u istom ranije navedenom priopćenju.