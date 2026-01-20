Europska komisija danas je predložila novi paket za ojačavanje kibernetičke sigurnosti i sposobnosti EU-a u kontekstu sve većih prijetnji.tri vijesti o kojima se priča Rezultati su obećavajući Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu Isključite je odmah! Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost Sindrom autofermentacije Studija potvrdila: Ljudi mogu biti pijani i bez da uopće dotaknu alkohol
Kako je priopćeno iz EK, paket uključuje prijedlog revidiranog Akta o kibernetičkoj sigurnosti, kojim se povećava sigurnost lanaca opskrbe EU-a u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). Time bi se osiguralo da su proizvodi koji dopiru do građana EU-a osmišljeni tako da budu kibernetički sigurni jednostavnijim postupkom certificiranja. Također, olakšava se i usklađenost s postojećim pravilima EU-a o kibernetičkoj sigurnosti i jača Agencija EU-a za kibernetičku sigurnost (ENISA) u pružanju potpore državama članicama i EU-u u upravljanju sigurnosnim prijetnjama.
Novim paketom za kibernetičku sigurnost, ističu iz EK, uspostavit će se sredstva za bolju zaštitu ključnih lanaca opskrbe IKT-om, ali i za odlučnu borbu protiv kibernapada. To je važan korak u osiguravanju naše europske tehnološke suverenosti i veće sigurnosti za sve, istaknula je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.
Novim Aktom o kibernetičkoj sigurnosti EU-u i državama članicama omogućit će se da zajednički utvrde i ublaže rizike u 18 ključnih sektora EU-a, uzimajući u obzir i gospodarske učinke i ponudu na tržištu.
Nedavni sigurnosni incidenti ukazali su na velike rizike koje predstavljaju slabosti lanaca opskrbe IKT-a, koje su ključne za funkcioniranje ključnih usluga i infrastrukture. U današnjem geopolitičkom okruženju sigurnost lanca opskrbe više se ne odnosi samo na tehničku sigurnost proizvoda ili usluga, već i na rizike povezane s dobavljačem, posebno ovisnosti i vanjskim uplitanjem.
Aktom o kibernetičkoj sigurnosti omogućit će se obvezno smanjenje rizika europskih mobilnih telekomunikacijskih mreža od visokorizičnih dobavljača iz trećih zemalja, nadovezujući se na rad koji je već obavljen u okviru paketa sigurnosnih instrumenata za 5G.
Kako pojašnjavaju iz EK, revidiranim Aktom o kibernetičkoj sigurnosti osigurat će se učinkovitije ispitivanje sigurnosti proizvoda i usluga koji dolaze do potrošača u EU-u. To će se postići obnovljenim Europskim okvirom za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju (ECCF). ECCF će donijeti veću jasnoću i jednostavnije postupke, čime će se omogućiti razvoj programa certificiranja u roku od 12 mjeseci prema zadanim postavkama. Uvest će se i fleksibilnije i transparentnije upravljanje kako bi se putem javnog informiranja i savjetovanja bolje uključili dionici.
Programi certificiranja, kojima upravlja ENISA, postat će praktičan i dobrovoljan alat za poduzeća. Time će se poduzećima omogućiti da dokažu usklađenost sa zakonodavstvom EU-a, čime će se smanjiti opterećenje i troškovi. Osim IKT proizvoda, usluga, procesa i upravljanih sigurnosnih usluga, poduzeća i organizacije moći će certificirati svoj položaj na internetu kako bi zadovoljili potrebe tržišta. Naposljetku, obnovljeni ECCF bit će konkurentna prednost za poduzeća iz EU-a.
Paketom se uvode i mjere za pojednostavnjenje usklađenosti s pravilima EU-a o kibernetičkoj sigurnosti i zahtjevima za upravljanje rizicima za poduzeća koja posluju u EU-u, čime se dopunjuje jedinstvena ulazna točka za izvješćivanje o incidentima predložena u digitalnoj skupnoj uredbi. Ciljanim izmjenama Direktive NIS2 nastoji se povećati pravna jasnoća. Njima će se olakšati usklađenost za 28.700 poduzeća, uključujući 6.200 mikropoduzeća i malih poduzeća. Uvest će i novu kategoriju malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije kako bi se smanjili troškovi usklađivanja za 22 500 poduzeća. Izmjenama će se pojednostavniti pravila o nadležnosti, pojednostavniti prikupljanje podataka o napadima ucjenjivačkim softverom i olakšati nadzor prekograničnih subjekata s ojačanom koordinacijskom ulogom ENISA-e.
Iz EK ističu kako će se Akt o kibernetičkoj sigurnosti primjenjivati odmah nakon odobrenja Europskog parlamenta i Vijeća EU-a. Popratne izmjene Direktive NIS2 također će biti podnesene na odobrenje. Nakon donošenja, države članice imat će godinu dana za provedbu Direktive u nacionalnom pravu i priopćavanje relevantnih tekstova Komisiji.