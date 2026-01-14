Ukrajinske snage protuzračne obrane koriste pokretni lanser Tempest za uništavanje ruskih dronova, kombinirajući mobilnost, američku tehnologiju i rakete Hellfire u stvarnoj borbi protiv bespilotnih prijetnji.

Ukrajinske snage protuzračne obrane izvijestile su da su s novim američkim lakim vozilom pod nazivom Tempest oborile najmanje 21 ruski dron tipa Geran (ruska inačica iranskog drona Shahed). Sustav je prikazan u videu koji je u utorak objavilo Središnje zapovjedništvo ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, a prikazuje noćna lansiranja i projektile koji se usmjeravaju prema ciljevima.

Do sada je naša posada uništila 21 dron Shahed, rekao je u spomenutom videu ukrajinski vojnik, kojeg je Središnje zapovjedništvo ukrajinskog ratnog zrakoplovstva identificiralo kao operatera s pozivnim znakom Shorty.

Tempest je terensko vozilo opremljeno dvjema lansirnim rampama. Projektili koje ispaljuje nalikuju američkim navođenim raketama AGM-114 Hellfire, koje se obično lansiraju s platformi poput drona MQ-9 Reaper ili jurišnog helikoptera AH-64 Apachea. Ukrajinska snimka ne navodi točnu inačicu projektila, no vjerojatno je riječ o radarski navođenoj verziji Longbow, koja omogućuje djelovanje po načelu ispali i zaboravi, piše portal Business Insider. Inačica Hellfire Longbow nosi bojnu glavu mase devet kilograma.

Ovaj stroj drži nebo pod kontrolom, rekao je Shorty u videu Središnjeg zapovjedništva zrakoplovstva. Dodao je da je njegova posada ranije djelovala u istočnim dijelovima Ukrajine te da su ondje uništili sve ciljeve koje su napadali. Dodatne snimke prikazuju Tempest kako se kreće preko polja, blata i asfaltiranih cesta, naglašavajući pokretljivost protiv Gerana, koji lete brzinama većim od 160 kilometara na sat.

Ranije su se ukrajinske postrojbe oslanjale na kamione s ugrađenim strojnicama. Kako je Rusija povećala broj lansiranja napadačkih dronova velikog dometa i podigla visine njihova leta, posade su morale brže mijenjati položaje.

Izvješće američkog Kongresa iz 2021. godine navodi da je Washington između 1998. i 2021. godine potrošio oko deset milijardi eura (prilagođeno stopi inflacije), za nabavu približno 87.500 projektila Hellfire, što iznosi oko 113.000 eura po projektilu, uključujući potporu, piše Business Insider. Ukrajinski dužnosnici procjenjuju da stariji dronovi Geran Rusiju stoje oko 32.000 eura po komadu, a da je cijena 2025. porasla na približno 64.000 eura.

V2X, tvrtka sa sjedištem u SAD-u koja proizvodi Tempest i nudi ga američkoj kopnenoj vojsci, navela je u listopadu 2025. godine da se sustav temelji na komercijalno dostupnim komponentama. Identične snimke lansiranja u novogodišnjoj montaži upućuju na to da je Tempest u Ukrajini raspoređen još od prosinca prošle godine.