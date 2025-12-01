Ukrajinske postrojbe pronalaze jeftina rješenja za obaranje najbržih ruskih napadačkih dronova, rušeći pretpostavku da će sama veća brzina osigurati prednost najnovijem oružju Moskve.

Voditelj volonterske organizacije Serhij Sternenko izjavio je da je ukrajinski presretački dron Sting već uništio više ruskih dronova Geran-3 na mlazni pogon. Na Telegramu je objavio snimku uz komentar da je riječ o malom povijesnom postignuću, povezujući uspjeh sa sposobnošću Stinga da postiže vrlo velike brzine pri presretanju zračnih prijetnji.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine priopćio je u mjesečnom brifingu da je Rusija upotrijebila 138 dronova Geran-3, turbomlazne inačice iranskog modela Shahed-238, koji dostiže gotovo 370 kilometara na sat. To predstavlja znatno povećanje u odnosu na sporiji Geran-2, izrađen prema modelu Shahed-136.

Rusija masovno ispaljuje valove modela Geran-2 i mamaca, pri čemu svaki navodno stoji oko 18.500 eura, kako bi preopteretila ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajina odgovara brzim FPV presretačima, čija se cijena kreće otprilike između 1850 i 5550 eura. Sting, koji je izradila ukrajinska tvrtka Wild Hornets, postiže oko 345 kilometara na sat.

Ukrajinski su dužnosnici za portal Business Insider izjavili da Rusija zasad raspoređuje Geran-3 u malim količinama kako bi ispitala ukrajinske obrambene reakcije. Dodali su da poboljšana satelitska navigacija tom dronu pruža veću otpornost na elektroničko ometanje, što izaziva zabrinutost zbog njihove moguće buduće masovne uporabe.

Ukrajinski proizvođači dronova ranije su ove godine upozoravali da bi sporiji presretači mogli postati nedostatni ako se povećaju napadi ruskih dronova Geran-3. Nekoliko je timova za Business Insider potvrdilo da su prilagodili proizvodne linije za brže platforme te testirali alternativne pogonske sustave kako bi dostigli brzinu tih ruskih dronova.

Na te se napore nadovezao Pavlo Palisa, zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Ukrajine, koji je još u rujnu rekao da je Kijev razvio dronove sposobne boriti se protiv Shaheda s mlaznim motorima. Iako nije naveo pojedinosti, dužnosnici te sustave opisuju kao ključne za buduću obranu Ukrajine od ruskih zračnih napada.