Industrijsko testiranje "ispod radara" preraslo je u ključnu sastavnicu ukrajinske protuzračne obrane, dok se ukrajinski presretački dronovi pomiču od prototipa prema masovnoj proizvodnji i uporabi.

Ukrajina je uvela sustav nagrađivanja borbene uspješnosti tako da proizvođačima dronova isplaćuje naknadu za potvrđena obaranja ruskih napadačkih dronova. Ministar obrane Mihajlo Fedorov izjavio je da tvrtke dobivaju 18.000 eura za svaki uništeni ruski dron tipa Geran tijekom testnih letova provedenih u Ukrajini.

U to tada nitko nije vjerovao, ali sada se već ovog mjeseca očekuje isporuka 40.000 dronova presretača vojsci, rekao je Fedorov na konferenciji za novinare, a prenosi portal Business Insider.

Jedna od najprometnijih ruta na putu prema Kijevu

Fedorov je rekao da je program usmjeren na područje Černihiva, jer napadački dronovi lansirani s ruske zapadne granice moraju preletjeti taj zračni prostor kako bi dosegli Kijev, zbog čega je riječ o jednoj od najprometnijih ruta letova ruskih Geran dronova.

Ukrajinski presretači mali su FPV dronovi projektirani za presretanje napadačkih dronova Geran, izvedenica iz iranskog Shahed drona. Najčešća varijanta Gerana djeluje na visini od oko 2000 metara i može dosegnuti brzinu od približno 185 kilometara na sat.

Fedorov je rekao da se ukrajinska vojska razvojem presretača bavi od veljače 2025. godine, prelazeći s početnih testiranja na industrijsku proizvodnju, uz zadržavanje pojedinačne cijene na razini nekoliko tisuća eura.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da proizvodnja sada doseže oko 1000 presretača dnevno. Ali to nije dovoljno. Jer, iskreno govoreći, naši su presretački dronovi već premašili broj naših operatera, rekao je Zelenski. Dodao je da su Fedorov i vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski zaduženi za proširenje i obuku dodatnih posada za bespilotne letjelice.