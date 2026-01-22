Posljednjih dana građani diljem Hrvatske primaju lažne poruke u kojima se kao pošiljatelj navodi hrvatska policija, Europol ili Interpol, a spominju se i druga tijela i institucije.tri vijesti o kojima se priča Razmislite prije klikanja Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti Sve zbog male greške u protokolu Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti Hiperrealizam VIDEO Kad vidite ovog robota kako govori, naježit ćete se
Iako se poruke razlikuju u svom sadržaju, zajedničko im je da se primatelja pokušava zastrašiti navodnim kaznenim postupcima i optužbama za kibernetičke zločine poput dječje pornografije, seksualnog zlostavljanja putem interneta i slično. Kako ističu iz Nacionalnog CERT-a radi se o lažnim prevarantskim porukama kojima je jedini cilj da žrtva odgovori na poruku, dostavi osobne podatke i/ili uplati novac.
Objavili su i primjer prevarantske poruke, kakvu se najčešće može naći u elektronskom sandučiću.
Primjer prevarantskog e-maila (Foto: CERT)
Kako bi spriječili građane da nasjednu na ovu prijevaru, iz Nacionalnog CERT-a sastavili su savjete kako prepoznati prijevaru:
1. Lažno predstavljanje
Policija ne koristi Gmail ili neki drugi neslužbeni servis za slanje elektroničke pošte!
Uvijek provjerite s koje adrese vam je poslana poruka i radi li se o službenoj adresi policije!
Napadači koriste imena policijskih djelatnika kako bi poruka izgledala uvjerljivo.
2. Pokušavaju u vama izazvati strah
Prijete uhićenjem i upisom u registar seksualnih prijestupnika.
KRATKO VRIJEME ZA ODGOVOR – uvjeravaju vas kako ćete biti uhićeni ako ne odgovorite u roku 48 sati. Ovu taktiku napadači koriste kako biste pod utjecajem straha i pritiska nasjeli na prijevaru.
3. U porukama i dokumentima se pojavljuju pravopisne greške
4. Pokušavaju s vama ostvariti komunikaciju
Unutar poruke ili priloženog dokumenta nalazi se adresa e-pošte na koju se morate javiti. Navedene adrese nisu službene adrese policije i na njih ne šaljite poruke!
Napadači žele ostvariti komunikaciju s vama i ukrasti vam novac!
Građanima se savjetuje da takve poruke prijave Nacionalnom CERT-u (upute se mogu pronaći na njihovim stranicama) i potom ju obrišu.
Također podsjećaju da se s nepoznatim osobama ne dijele osobni podaci, ne šalju fotograije osobnih dokumenata, ne uplaćuje novac nepoznatim osobama.
Prijavite pokušaj prijevare i podijelite informaciju s drugima kako oni ne bi postali žrtve, ističu iz CERT-a.