Posljednjih dana građani diljem Hrvatske primaju lažne poruke u kojima se kao pošiljatelj navodi hrvatska policija, Europol ili Interpol, a spominju se i druga tijela i institucije.

Iako se poruke razlikuju u svom sadržaju, zajedničko im je da se primatelja pokušava zastrašiti navodnim kaznenim postupcima i optužbama za kibernetičke zločine poput dječje pornografije, seksualnog zlostavljanja putem interneta i slično. Kako ističu iz Nacionalnog CERT-a radi se o lažnim prevarantskim porukama kojima je jedini cilj da žrtva odgovori na poruku, dostavi osobne podatke i/ili uplati novac.

Objavili su i primjer prevarantske poruke, kakvu se najčešće može naći u elektronskom sandučiću.

Primjer prevarantskog e-maila (Foto: CERT)

Kako bi spriječili građane da nasjednu na ovu prijevaru, iz Nacionalnog CERT-a sastavili su savjete kako prepoznati prijevaru:

1. Lažno predstavljanje

Policija ne koristi Gmail ili neki drugi neslužbeni servis za slanje elektroničke pošte!

Uvijek provjerite s koje adrese vam je poslana poruka i radi li se o službenoj adresi policije!

Napadači koriste imena policijskih djelatnika kako bi poruka izgledala uvjerljivo.

2. Pokušavaju u vama izazvati strah

Prijete uhićenjem i upisom u registar seksualnih prijestupnika.

KRATKO VRIJEME ZA ODGOVOR – uvjeravaju vas kako ćete biti uhićeni ako ne odgovorite u roku 48 sati. Ovu taktiku napadači koriste kako biste pod utjecajem straha i pritiska nasjeli na prijevaru.

3. U porukama i dokumentima se pojavljuju pravopisne greške

4. Pokušavaju s vama ostvariti komunikaciju

Unutar poruke ili priloženog dokumenta nalazi se adresa e-pošte na koju se morate javiti. Navedene adrese nisu službene adrese policije i na njih ne šaljite poruke!

Napadači žele ostvariti komunikaciju s vama i ukrasti vam novac!

Građanima se savjetuje da takve poruke prijave Nacionalnom CERT-u (upute se mogu pronaći na njihovim stranicama) i potom ju obrišu.

Također podsjećaju da se s nepoznatim osobama ne dijele osobni podaci, ne šalju fotograije osobnih dokumenata, ne uplaćuje novac nepoznatim osobama.

Prijavite pokušaj prijevare i podijelite informaciju s drugima kako oni ne bi postali žrtve, ističu iz CERT-a.