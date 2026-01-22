Budući američki borbeni zrakoplov šeste generacije, već unaprijed nazvan F-47 (po 47. američkom predsjedniku Donaldu Trumpu), već se našao u političkim zavrzlamama, a Trump sada kaže da, ako mu se ne svidi (razlog zbog kojeg mu se ne bi svidio nije naveo) - neće imati broj 47.

Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu Trump je naveo šestu generaciju stealth lovca F-47 Ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih Američkih Država kao dokaz da SAD raspolaže "najboljom vojnom opremom". Potom je doveo u pitanje samu oznaku zrakoplova. Kažu da je to (F-47) najrazorniji borbeni zrakoplov dosad. Nazvali su ga 47. Ako mi se ne svidi, maknut ću tu 47-icu, rekao je Trump.

Američko ratno zrakoplovstvo u ožujku 2025. godine objavilo je da je Boeing izabran za gradnju modela F-47. Ratno zrakoplovstvo SAD-a smatra taj zrakoplov ključnim za osiguravanje zračne nadmoći u budućim sukobima. Planovi predviđaju nabavu najmanje 185 komada zrakoplova F-47, a ulazak u operativnu uporabu očekuje se pri kraju ovog desetljeća.

Značenje naziva F-47

Logika iza naziva zrakoplova već je ranije objašnjena, no nije zgorega podsjetiti na to. Oznaka se, prema objašnjenju američkog ratnog zrakoplovstva, odnosi na lovac P-47 Thunderbolt iz Drugog svjetskog rata, koji je kasnije preimenovan u F-47, zatim na godinu osnutka američkog ratnog zrakoplovstva, 1947. te na koncu i na Trumpov status 45. i 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Na predstavljanju u Bijeloj kući prošle godine Trump je pozdravio izbor tog imena. Generali su izabrali naziv i to je prekrasan broj, rekao je tada Trump, no čini se da trenutačno ima dvojbe.

Iz Boeinga se ne žele baviti prognozama

Službene poruke iz Boeinga i američkog ratnog zrakoplovstva o napretku razvoja F-47 zasad ostaju optimistične. Ratno zrakoplovstvo prošle je godine potvrdilo da je početni prototip u izgradnji te da je prvi let planiran za 2028. godinu. Boeing pak izbjegava iznošenje pojedinosti o rasporedu napretka.

Neću se uopće doticati dana prvog leta jer je američko ratno zrakoplovstvo već objavilo datum. Jednostavno ću se toga kloniti. Sve se svodi na provedbu i to je ono na što je usmjerena sva moja pozornost. Nalazimo se u dobroj poziciji, rekao je Steve Parker, izvršni direktor Boeingova odjela za obranu, svemir i sigurnost (Defense, Space & Security), a prenosi portal The War Zone.

Proračun i ulozi

Pentagon je dao prednost programu F-47 i stavio mornarički lovac F/A-XX na čekanje kako bi se izbjeglo nadmetanje za resurse. Kongres sada nastoji oživjeti F/A-XX uz istodobnu potporu modelu F-47, predlažući oko 460 milijuna eura za mornarički program i približno 465 milijuna eura dodatnih sredstava za F-47, čime bi se godišnji proračun tog programa približio iznosu od 2,85 milijardi eura, piše The War Zone.