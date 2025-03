Što sve dosad znamo o F-47, novom službeno najavljenom američkom zrakoplovu 6. generacije

Tijekom nedavnog brifinga, američki predsjednik Dnald Trump i general David Allvin otkrili su detalje o borbenom zrakoplovu šeste generacije američkog ratnog zrakoplovstva koji je dobio naziv F-47. Pojedinosti oko tog borbenog zrakoplova, uključujući trošak, ipak nisu objavljene. Trump je objasnio da bi to otkrilo neke tehnologije i neke podatke o dimenzijama zrakoplova.

F-47, dio NGAD programa, dizajniran je da nadmaši sve prethodne američke zrakoplove. To je nešto što nitko prije nije vidio. Što se tiče svih atributa borbenog zrakoplova, nikad mu nije bilo ništa ni blizu, od brzine do sposobnosti manevriranja, do nosivosti, rekao je Trump. Kad je riječ o dodjeli naziva novom borbenom zrakoplovu, general Allvin otkrio je u objavi na platformi X da je broj 47 dodijeljen u čast Trumpu, kao 47. američkom predsjedniku i velikom zagovorniku programa razvoja novog borbenog zrakoplova.

Also, the number pays tribute to the founding year of our incredible @usairforce, while also recognizing the 47th @POTUS’s pivotal support for the development of the world’s FIRST sixth-generation fighter (2/2). https://t.co/wjBynCSejr