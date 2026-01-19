Rusija se priprema za dramatičnu eskalaciju rata bespilotnim letjelicama protiv Ukrajine, što upućuje na prijelaz s kontinuiranog pritiska na moguće zasićujuće napade dronovima, čiji je cilj preopteretiti protuzračnu obranu.

U intervjuu objavljenom u nedjelju na ukrajinskom portalu LB.Ua, glavni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je da Moskva namjerava znatno proširiti proizvodnju napadačkih bespilotnih letjelica iranskog dizajna. Neprijatelj planira znatno povećati proizvodnju kako bi koristio do 1000 dronova dnevno, rekao je Sirski, a prenosi portal Business Insider.

Procijenio je da Rusija sada može proizvesti 404 bespilotne letjelice tipa Geran dnevno, opisujući ih kao letjelice "različitih vrsta". Riječ je o letećem streljivu u obliku delta-krila, izvedenom iz iranskih modela Shahed, koja se u Rusiji proizvode kao udarne letjelice Geran te kao jeftiniji mamci Gerbera.

Načini uporabe i varijante

Rusija u dugodometnim napadima u pravilu kombinira mamce i udarne dronove, pri čemu u jednoj noći može lansirati njih stotine. Sirski nije precizirao jesu li Gerbere uključene u dnevnu proizvodnu brojku, niti je naveo točne količine pojedinih varijanti. Sporiji modeli Geran-1 i Geran-2 s propelerskim pogonom i dalje su češći od bržeg, mlaznog Gerana-3.

Prema analizi Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost (neovisni američki think tank), Rusija je u prosincu 2025. godine lansirala prosječno 166 dronova tipa Geran dnevno, iako je posljednjih mjeseci koristila 5000 do 6000 mjesečno. Analitičari navode da Rusija povremeno smanjuje intenzitet napada kako bi stvorila zalihe za snažnije udarne valove.

Procjenjuje se da cijena jednog Geran drona iznosi između 18.500 do 64.500 eura, što ih čini znatno jeftinijima od projektila i pogodnijima za masovnu proizvodnju.

Ukrajinski odgovor i protuzračna obrana

Ukrajina je odgovorila razvojem jeftinijih rješenja za protuzračnu obranu, uključujući presretačke dronove. Sirski je rekao da su količine proizvodnje dronova na obje strane sada usporedive.

Pitanje je u kvaliteti. Kod klasičnih dronova kvaliteta je na našoj strani. Kod optičkih vlakana, nažalost, tek sustižemo neprijatelja, dodao je Sirski.

Njegove izjave uslijedile su nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je Ukrajini nedostajalo zapadnih projektila za protuzračnu obranu.

Danas to mogu reći otvoreno, jer danas imam te projektile, rekao je Zelenski, navodeći da su neki sustavi nedavno bili bez streljiva.