Dosad ograničeni na dugometne udare po statičkim ciljevima, ruski dronovi Geran sada se prilagođavaju za bliske i dinamičke napade u Ukrajini. Pukovnik Arsen “Lemko” Dmijtrik iz Prvog korpusa Nacionalne garde Ukrajine rekao je za The War Zone da se jedinice Azov brigade na prvim linijama često suočavaju s napadima FPV dronova, ali da Rusija također počinje koristiti Geran dronove protiv njih.

Izvorno dizajnirani kao dugometni kamikaze sustavi, dronovi Geran sada su opremljeni kamerama i mobilnim modemima, što je prvi put zabilježeno još u ožujku 2024. godine. To omogućuje prijenos slika u stvarnom vremenu i potencijalnu ljudsku kontrolu putem korištenja ukrajinskih mobilnih mreža. Za razliku od standardnih Geran dronova, koji mogu udariti samo unaprijed određene, stacionarne ciljeve, ove modificirane varijante mogu se preusmjeriti u letu prema pokretnim ili trenutno prioritetnim ciljevima.

Another example of the Chinese-made camera seen below, this time found on a Russian Geran-2 drone. The drone, controlled via radio modem, reportedly was attacking a substation 130 km from the launch point.https://t.co/GKNLFPhmGMhttps://t.co/sEKXy1Q4fw pic.twitter.com/jyZd0gCgOj — John Hardie (@JohnH105) October 2, 2025

Vojni analitičar Rob Lee iz američkog think-tanka Foreign Policy Research Institute, potvrdio je za The War Zone da Rusija počinje koristiti Geran dronove za napade na ukrajinsku artiljeriju u blizini fronta, što signalizira novi pomak u njihovom raspoređivanju.

Ukrajinski stručnjak za elektroničko ratovanje Serhij Beskrestnov, poznat kao “Serhij Flesh,” objavio je na Facebooku slike modificiranog Gerana s antenom na repu i kamerom sprijeda. Ovo je Geran s online kontrolom koji… napao je željeznicu. Operator je pratio cilj više puta, pokušavajući optimalno udariti u cilj, napisao je.

Ruska domaća proizvodnja Geran dronova naglo je porasla, navodno na oko 5000 jedinica mjesečno. Oleksandr Pertsovskji, voditelj ukrajinskog željezničkog sustava, rekao je nedavno za Reuters da je taj porast omogućio Rusiji dramatično povećanje napada na ukrajisnki željeznički sustav. Prije, jednostavno nisu imali dovoljno resursa da jedan borbeni dron, poput Gerana, prati lokomotivu. Sada si mogu priuštiti koristiti Gerane za napad na pojedinačne lokomotive, a ne strateške ciljeve, rekao je Pertsovskji.

Kombinacijom masovne proizvodnje, poboljšanih kontrolnih sustava i potencijalne integracije umjetne inteligencije, Gerani bi uskoro mogli autonomno identificirati i napadati pokretne ciljeve duboko unutar ukrajinskog teritorija, što predstavlja novu i rastuću prijetnju za obranu te zemlje.