Microsoft je predstavio MAI-Image-1, svoj prvi interno razvijeni AI generator slika temeljen na tekstu, što označava prvi takav samostalni iskorak Microsofta. Tehnološki div opisao je MAI-Image-1 kao „sljedeći korak na našem putovanju.“

Prema Microsoftu, MAI-Image-1 oblikovan je povratnim informacijama kreativnih profesionalaca kako bi se izbjegli ponavljajući ili generički stilizirani rezultati, piše The Verge. Naglašavaju da je njihov novi AI generator slika odličan u fotorealističnim prikazima, uključujući krajolike i munje, dok generira rezultate brže od većih, sporijih modela.

LMArena, platforma za usporedbu AI sustava, već ga je svrstala među deset najboljih, prema ljudskim procjenama.

MAI-Image-1 nadopunjuje postojeće Microsoftove AI alate, poput generatora glasa MAI-Voice-1 i chatbota MAI-1-preview. Dok Microsoft ostaje rani investitor u OpenAI, sve više koristi i modele tvrtke Anthropic za Microsoft 365. Uz sve to ističu i svoje značajne investicije u treniranje vlastitih modela i osiguravanje sigurnih i odgovornih rezultata.