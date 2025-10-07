OpenAI je transformirao ChatGPT iz običnog chatbota u platformu aplikacija, čime započinje novo poglavlje u načinu kako ljudi komuniciraju s umjetnom inteligencijom.

Nova funkcija pretvara ChatGPT u interaktivno središte s aplikacijama trećih strana kao što su Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify i Zillow. Dovoljno je spomenuti zadatak, a ChatGPT automatski koristi relevantnu uslugu bez potrebe za otvaranjem poveznica. Primjerice, korisnik može zatražiti stvaranje Spotify popisa ili objavu nekretnine na Zillowu, i sve to unutar jednog razgovora.

Pametna integracija bez granica i nova ekonomija

Sustav sam predlaže aplikacije prema kontekstu razgovora. Ako se planira putovanje, pojavit će se Booking.com ili Expedia; pri dizajniranju logotipa, Figma. Uloga ChatGPT-a postaje središnja, a razgovor postaje pokretač većih radnji.

Stručnjaci uspoređuju navedenu promjenu s ranim fazama Appleove App Store revolucije, no s bitnom razlikom. Korisnici ne otvaraju aplikacije, već aplikacije dolaze njima. OpenAI time preuzima kontrolu nad sučeljem i potencijalno nad čitavim ekosustavom aplikacija, slično načinu na koji Google upravlja pretraživanjem ili Apple distribucijom mobilnih aplikacija, piše portal Tech Radar.

Promjena će (zasad) zaobići EU

Promjena se uvodi svim ChatGPT korisnicima, osim onima iz Europske unije. OpenAI planira proširiti broj partnera tijekom godine i omogućiti programerima razvoj vlastitih aplikacija putem SDK-a (skupa alata za razvoj softvera). Iako još nije objavljen model zarade, OpenAI je potvrdio da će i on uskoro biti definiran.

Kada korisnik prvi put koristi novu aplikaciju, ChatGPT zatražit će dopuštenje i prikazati koje će se informacije dijeliti. Nakon povezivanja, aplikacije djeluju kao dinamični asistenti unutar razgovora, pružajući prilagođenu pomoć, ovisno o kontekstu razgovora s ChatGPT-om.