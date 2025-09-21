Tvorci najpoznatijeg AI chatbota ChatGPT-a, tvrtka OpenAI, navodno preusmjeravaju fokus prema stvaranju fizičkih uređaja pokretanih njihovom generativnom umjetnom inteligencijom. Višestruka izvješća sugeriraju da taj potez označava značajno širenje ambicija te tvrtke.

Prema pisanju portala The Information, OpenAI gradi partnerstva s dobavljačima iz Appleova opskrbnog lanca. To pak ukazuje na tekuće napore OpenAI-ja u proizvodnji AI hardvera. Prema The Informationu, OpenAI cilja na kraj 2026. ili početak 2027. godine za puštanje prvog AI hardwera u opticaj.

Ključni korak uslijedio je akvizicijom tvrtke "io", dizajnerske kuće koju je osnovao bivši Appleov zvjezdani dizajner, Sir Jony Ive. Kako navodi portal Digital Trends, OpenAI još nije potvrdio kako će io biti integriran u poslovanje. The Wall Street Journal dodaje da je, prije akvizicije u lipnju, OpenAI već surađivao s io-om na hibridnim proizvodima poput slušalica i uređaja s kamerama.

A Microsoft?

Microsoft, najveći investitor OpenAI-a, već razvija vlastitu liniju hardvera s umjetnom inteligencijom kroz Surface Copilot+ računala. Međutim, The Information naglašava da nema spomena o Microsoftovom uključivanju u aktualni hardverski pothvat OpenAI-a.

Planirana linija proizvoda uključuje pametne kućne uređaje poput zvučnika, AI-poboljšani digitalni snimač za produktivnost te nosivu AI značkicu (AI pin). The Wall Street Journal navodi da bi taj novi hardver mogao pomaknuti potrošače dalje od zaslona.