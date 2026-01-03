Europa je previše zaostala za Sjedinjenim Državama u razvoju digitalne infrastrukture, do te mjere da se doslovno može reći da gubi internet, upozorio je stručnjak za kibernetičku sigurnost i voditelj Belgijskog centra za kibernetičku sigurnost, Miguel de Bruycker, u komentaru za Financial Times.

Istaknuo je kako "stari kontinent" više ne kontrolira kritične dijelove digitalne infrastrukture na koju se svakodnevno oslanja. Od usluga u oblaku i društvenih platformi do podmorskih kabela i podatkovnih centara, ovisnost Europe o stranoj tehnologiji postala je tolika da je njezin digitalni suverenitet sve krhkiji.

De Bruycker je za Financial Times istaknuo da europske težnje za digitalnom neovisnošću ostaju nerealne s obzirom na trenutne tržišne uvjete.

Izgubili smo cijeli oblak. Izgubili smo internet, budimo iskreni, rekao je. Ako želim da moji podaci budu 100 posto u EU... samo nastavite sanjati. Postavljate cilj koji nije realan.

Prema njegovim riječima, u europskim zemljama često se čuju pozivi na jačanje tehnološkog suvereniteta, ali oni ne idu dalje od riječi. Stoga, smatra, Europa mora jasno definirati što digitalni suverenitet zapravo znači. Problem je što su vlasti trenutno ograničene na pokušaje zaustavljanja američkih tvrtki.

Mislim da bismo na razini EU trebali jasno definirati što za nas znači suverenitet u digitalnoj domeni, rekao je. Umjesto da se usredotočimo na to kako možemo zaustaviti američke 'hiperskalere', možda bismo trebali uložiti energiju u... izgradnju nečega sami.

Dodao je da europski regulatorni pristupi više ometaju, a ne pomažu, tehnološki razvoj starog kontinenta.

Naglasio je da digitalna infrastruktura ostaje gotovo u potpunosti u privatnim rukama, s američkim korporacijama koje drže dominantnu poziciju. Iako je rekao da ta ovisnost ne predstavlja "ogroman sigurnosni problem" za Europsku uniju, Europa propušta ključne nove tehnologije koje se razvijaju prvenstveno u SAD-u i drugim regijama.

Prvenstveno tu ističe računarstvo u oblaku i umjetnu inteligenciju, kao ključne alate za obranu od modernih kibernetičkih napada, a u kojima europske sposobnosti značajno zaostaju za američkim kolegama.

Osvrnuo se i na brojne kibernetičke napade kojima je Belgija izložena posljednjih godina. Iako priznaje da su često na meti ruskih "hakivista", ističe kako ti napadi nisu nužno usmjereni na stvaranje štete i krađu podataka.

Ovi napadi preplavljuju web stranice prometom s kompromitiranih uređaja, privremeno preopterećujući i isključujući online usluge za tvrtke i vladine agencije, pojašnjava de Bruycker i dodaje da napadi uglavnom slijede nakon antiruskih izjava političara, kako belgijskih tako i EU političara koji govore u Bruxellesu.