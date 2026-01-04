Veliki hadronski sudarač čestica (LHC), 25 kilometara dug tunel u obliku prstena u blizini francusko-švicarske granice, bit će zatvoren ove godine.

No, ne trajno. Ovaj sudarač koji je 2012. godine znanstvenicima omogućio otkrivanje elementarne čestice Higgsovog bozona, prestat će s radom u lipnju 2026. godine, ali samo kako bi se moglo započeti s nadogradnjom uređaja. Cilj je da nakon nadogradnje LHC ima kapacitet za provođenje deset puta većeg broja sudara čestica no što to trenutno može. To bi trebalo znanstvenicima omogućiti provođenje puno većeg broja eksperimenata i, potencijalno, puno više otkrića.

Problem je što će nadogradnja LHC-a, označeno kao projekt LHC visoke luminoznosti, trajati oko pet godina.

Iako to znači da sljedećih pet godina neće biti novih eksperimenata, podaci koji su do sad prikupljeni omogućit će znanstvenicima da ne sjede besposleni.

Bit će puno toga za analizu tijekom tog razdoblja. Rezultati eksperimenata iz fizike i dalje će nastaviti stizati, istaknuo je novi generalni direktor CERN-a Mark Thomson.

U CERN-u ne očekuju povratak LHC-a prije sredine 2030. godine. U međuvremenu fokusirat će se na projekt izgradnje budućeg kružnog sudarača (FCC) koji bi trebao biti izgrađen do kraja 2040-ih.

No, cijena izgradnje od gotovo 19 milijardi eura za mnoge je previsoka pa se sve češće postavljaju pitanja njegove isplativosti.

Nismo došli do točke u kojoj smo prestali otkrivati, a FCC je prirodni korak naprijed. Naš je cilj razumjeti svemir na njegovoj najosnovnijoj razini, istaknuo je za The Guardian Thomson.

Znanstvenicima preostaje u ovih šest mjeseci napraviti što je više moguće eksperimenata kako bi, dok LHC miruje, mogli i dalje otkrivati tajne svemira.