Ušli smo u 2026. godinu, ali službenih informacija o tome kad bi Samsung mogao održati svoj Unpacked događaj na kojem će predstaviti novu S26 seriju pametnih telefona, još nema.

Iz južnokorejske tvrtke još šute o točnom datumu lansiranja, a on se, čini se, sve više približava.

Podsjetimo, originalni datum koji se spominjao na forumima i u neslužbenim informacijama bio je kraj veljače, odnosno 25. veljače 2026., da bi se potom pomicao prema kraju siječnja (koji je posljednjih godina postao tradicionalni datum predstavljanja).

No, posljednje informacije koje je objavio dobro informirani i ugledni "doušnik" Ice Universe kažu kako će Samsung svoj novi telefon ipak predstaviti 25. veljače 2026. i to u San Franciscu. Uređaji bi, nakon predstavljanja, trebali biti u prodaji početkom ožujka, ali točnog datuma još nema.

Samsung inače ima praksu početka prodaje svojih uređaja otprilike 2 tjedna nakon predstavljanja, što bi novu S26 seriju stavilo na tržište nakon MWC sajma u Barceloni.

Još je jedna nepoznanica kad je Samsung u pitanju, a to je cijena novih uređaja.

Proteklih godina Samsung je odlučno držao cijenu svojih premium uređaja na istoj razini, bez obzira na novu tehnologiju koja se ugrađivala.

Ali ove godine u obzir treba uzeti i porast cijene čipova odnosno memorije koja je posljedica AI vala.

Samsungov Z Tri-Fold, dvostruko preklopni telefon koji se prodaje po cijeni od oko 2500 dolara na odabranim tržištima, navodno je puno skuplji u proizvodnji i uzrokuje gubitke Samsungu.

Teško je za vjerovati da će u Samsungu pristati na takav udarac i kad je premium serija u pitanju.

Pa unatoč tome, informacije koje je objavio južnokorejski Maeil Business ukazuju na to da bi Samsung i ove godine mogao zadržati iste cijene na svojim premium telefonima.

To bi značilo da će Galaxy S26 imati početnu cijenu od 799 dolara, S26 Plus 999 dolara, a Galaxy S26 Ultra 1299 dolara.

Hoće li to zaista biti tako, tek ćemo vidjeti. Šuška se da bi konkretne informacije o Galaxy Unpacked mogle biti dostupne nakon CES-a koji se od 6. do 9. siječnja održava u Las Vegasu.