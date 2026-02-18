Gledate li Zimske olimpijske igre koje se ove godine održavaju u Milanu i Cortini, vjerojatno ste primijetili da se sportaši često fotografiraju istim pametnim telefonima. Radi se o Samsung Galaxy Z Flip7 telefonima posebnog Olympic Edition izdanja, koji je na pooklon dobilo gotovo 3800 olimpijaca i paraolimpijaca.

Samsung još do 2014. godine i Olimpijskih igara sportašima daruje pametne telefone dizajnerski posebno prilagođene olimpijcima, paraolimpijcima i Olimpijskim igrama.

Većina sportaša, iako ima vlastite pametne telefona, koristi upravo ove telefone za bilježenje najvažnijih trenutaka tijekom Olimpijskih igara. Talijanska brzoklizačica na kratke staze Arianna Sighel, primjerice podijelila je selfie iz svoje sobe snimljen Olympic Edition uređajem, a vanjski je zaslon ukrasila fotografijom svoje obitelji.

Belgijska klizačka zvijezda Bart Swings pružio je navijačima pogled iza kulisa svojih prvih dana u Milanu, bilježeći trenutke koji čine svakodnevicu na Olimpijskim igrama: selfie iz sobe s klizaljkama, prepoznatljive fotografije olimpijskih krugova u središtu Sela te uzbuđenje prilikom raspakiravanja svojeg Olympic Edition uređaja. Upravo je raspakiravanje uređaja izazvalo veliku pozornost njegovih pratitelja na društvenim mrežama jer se radi o uređaju koji nije moguće kupiti.

Alpska skijašica Elena Curtoni snimila je nezaobilaznu uspomenu s Igara - selfie u planinama ispred olimpijskih krugova, a nizozemska olimpijska prvakinja u brzom klizanju na kratke staze Suzanne Schulting podijelila je selfie s treninga uz rub klizališta, također ne propuštajući trenutak između krugova.

No, najviše se ovih uređaja moglo vidjeti na otvaranju Igara. Tako je poljski sportaš Michał Woźniak zabilježio čistu energiju ceremonije otvaranja u videu sa svojim suigračima, dok je švicarski snowboarder David Hablützel snimio svoj prvi odlazak na trening uživo. Freestyle snowboarder Marcus Kleveland prilikom prvog otvaranja kutije zvučao je poput profesionalnog recenzenta pametnih telefona opisavši ga riječima - Elegantan, kompaktan i stvoren za pokret – baš kao život na snijegu.

A po čemu je drugačiji od običnih Samsung Galaxy Z Flip7 uređaja?

Kako ističu iz Samsunga, prepoznatljiva plava boja koja prekriva stražnje staklo uređaja usklađena je s jedinstvenim stilom Milano Cortine 2026 i odražava duh jedinstva i sportskog duha utjelovljen Olimpijskim igrama. Prilagođeni zlatni metalni okvir simbolizira težnju sportaša za izvrsnošću i trenucima na postolju, a dolazi s prozirnim magnetskim kućištem s plavim okruglim magnetom, okruženim zlatnim lovorovim listovima dodanim kao motiv pobjede.

Osim toga, svaki uređaj također uključuje posebnu pozadinu s temom Zimskih olimpijskih igara kreiranu posebno za Milano Cortinu 2026. Šarene krivulje predstavljaju zimske sportove, inspirirane tragovima generiranim interakcijom između oštrica klizaljki i ledenih površina. Ovi elementi dizajna slave olimpijski duh i strast svakog sportaša.

Možda je najvažniji dio telefona činjenica da dolazi s unaprijed instaliranim paketom bitnih aplikacija i usluga za podršku sportašima tijekom Milano Cortine 2026.

Tako Galaxy Athlete Card nudi digitalno sredstvo za razmjenu profila, prikupljanje kartica i sudjelovanje u interaktivnim aktivnostima, pomažući u poticanju osjećaja zajedništva među disciplinama i delegacijama.

Sportaši su dobili i besplatnu povezivost putem 100GB 5G eSIM-a , uz pristup digitalnim propusnicama i uslugama u Samsung Walletu, razvijenom u suradnji s međunarodnim i lokalnim partnerima kako bi se olakšale njihove svakodnevne potrebe tijekom Milano Cortine 2026. To uključuje i besplatni ključ za napitke Coca-Cola, koji se može koristiti na automatima diljem sela.

Athlete365 nudi podršku za performanse i mentalno zdravlje uz pružanje ključnih informacija o natjecanju. Integriran je u funkciju Now Brief tvrtke Galaxy AI , koja sportaše na prvi pogled obavještava o najnovijim vijestima vezanim uz Olimpijske igre.

Druge aplikacije - uključujući službenu aplikaciju Olympic Games, IOC Hotline i PinQuest - poboljšavaju svakodnevnu udobnost u Olimpijskom selu, a istovremeno pomažu sportašima u poboljšanju performansi na terenu i izvan njega.

Unaprijed instalirana fitness aplikacija omogućit će sportašima praćenje treninga i primanje personaliziranih uvida u trening kada koriste opremu za vježbanje postavljenu unutar olimpijskih i paraolimpijskih sela.

I da, svim sportašima telefoni ostaju na korištenje i nakon Olimpijskih igara pa bismo ih mogli viđati i nakon što Olimpijske igre u Italiji završe.