Roboti u operativnim salama više nisu tako neuobičajen prizor. Iako ih još uvijek nema u svakoj sali, njihova uloga sve više raste.

Tako su u lipnju 2024. godine u Internacionalnom Medicinskom Centru (IMC) Priora u Čepinu pokraj Osijeka uspješno izvedene prve Da Vinci robotske operacije u Hrvatskoj, a proteklog tjedna obavljene su prve ginekološke operacije uz pomoć robota Da Vinci, ukupno četiri, uključujući i histerektomiju – uklanjanje maternice.

Kirurške procedure izveo je ginekolog dr. Dimitrije Milojković, subspecijalist ginekološke onkologije, pod mentorstvom dr. Balázsa Lintnera, ginekološkog onkologa sa Semmelweis sveučilišta u Budimpešti, koji iza sebe ima više od 300 uspješnih robotskih operacija, uglavnom na onkološkim pacijentima.

Ivana Čulić iz Čepina postala je prva pacijentica kojoj je maternica uklonjena robotski.

Bilo mi je važno da sve prođe bez komplikacija i da oporavak bude brz. Nakon dvije prethodne laparoskopske operacije oporavljala sam se gotovo mjesec dana, s konstantnom boli prvih nekoliko tjedana. Drugi dan nakon Da Vinci operacije normalno sam hodala i nisam osjećala bol, na čemu sam zaista zahvalna, izjavila je Čulić.

Da Vinci sustav nudi niz prednosti u odnosu na klasične i laparoskopske zahvate.

Tijekom operacije kirurg koristi četiri robotske ruke koje oponašaju i poboljšavaju pokrete ljudske ruke, s nevjerojatnom pokretljivošću do 540 stupnjeva. Sustav omogućuje izvođenje zahvata u vrlo uskim područjima s milimetarskom preciznošću, minimalnim krvarenjem i smanjenim rizikom od pogrešaka, objasnio je dr. Milojković.

Posebno je značajna 3D vizualizacija tkiva koja omogućuje očuvanje struktura koje su inače nevidljive laparoskopom, što je posebno važno za žene u reproduktivnoj dobi. Primjerice, u slučaju tvorbi na jajnicima, omogućuje manje oštećenje zdravog tkiva jajnika i očuvanje hormonskog zdravlja i plodnosti. S obzirom na dob kada se žene danas odlučuju na zasnivanje obitelji važno je sačuvati što više zdravog dijela jajnika.

Druga pacijentica, 33-godišnja Ivana Čulo iz Vukovara, nakon dvije klasične operacije zbog endometrioze i carskog reza, također je doživjela brz i siguran oporavak.

Nakon prethodnih zahvata oporavak je bio dug. Ovaj put sam istu večer stala na noge, dobro raspoložena i bez bolova, rekla je.

Koliko je ovaj inovativan način liječenja važan i potreban možda najbolje svjedoči komentar predsjedice Udruge žena oboljelih od endometrioze Zorice Martić.

Kao Udruga svakako možemo dati komentar, osobito iz perspektive žena koje žive s endometriozom te važnosti dostupnosti suvremenih i manje invazivnih kirurških metoda liječenja. Smatramo da je otvaranje prostora za razgovor o napretku u liječenju endometrioze iznimno važno.

Ravnatelj IMC Priora, mr. sc. Tomislav Kalem, pri tome ističe važnost minimalno invazivnih tehnologija.

Ljudi ne dolaze po zahvat, nego po povratak normalnosti – tijelu koje ponovno sluša i životu koji ne zahtijeva stalne prilagodbe. Tehnologija je vrijedna samo ako smanjuje neizvjesnost i skraćuje put oporavka.

Robotski zahvati omogućuju brži povratak svakodnevnim obavezama i manji postoperativni teret, što je ključno za zadovoljstvo pacijenata.

Liječenje je primarni cilj, ali jednako važan je brz i lagan oporavak, dodaje dr. Kalem.

Da Vinci sustav već primijenjen u operacijama raka prostate i bubrega, s više od stotinu uspješnih zahvata u godinu i pol. U ginekologiji će se koristiti za uklanjanje mioma, maternice, endometrioze i onkološke zahvate, a operacije će izvoditi dr. Milojković, a kasnije i dr. Marko Jovanovac.

U svijetu su robotske ginekološke operacije uobičajene, dok je u Hrvatskoj njihova primjena tek u začetku. U 2023. godini u Hrvatskoj je, prema posljednjem javno dostupnom nacionalnom izvoru – tablicama zdravstveno-statističkog ljetopisa, izvedeno ukupno nešto više od četiri tisuće histerektomija, točnije, 3.138 klasičnih i 931 laparoskopska. Usporedbe radi u Švedskoj, što je vidljivo iz njihovog nacionalnog registra GynOp, su izvedene 3.923 histerektomije s visokim udjelom minimalno invazivnih zahvata - 36,2 % robotski asistiranih, 22,5 % klasičnih laparoskopskih, vNOTES (9.2%), vaginalno (8,3 %), a samo 23,8 % otpada na klasične operacije. Usporedba jasno pokazuje potencijal za daljnji razvoj i širu implementaciju naprednih kirurških tehnologija u hrvatskom zdravstvenom sustavu.