Da bi jednom tehnologija mogla zamijeniti ljude za volanima automobila možemo vidjeti na primjeru Wayma. Robotaksiji Googleove kompanije godinama prevoze putnike na nekoliko američkih tržišta te su najavili širenja na nove gradove, uključujući i one izvan granica SAD-a. Prvi europski grad na kojem bi Waymo trebao pokrenuti svoj servis u kojem će vozila bez vozača prevoziti ljude jest London.

No dok je pažnja javnosti usmjerena na robotaksije, ta se tehnologija prilično uspješno testira i koristi i u - autonomnim kamionima. A posljednji uspjeh kompanije Aurora pokazuje kako bi budućnost prijevoza tereta zaista mogla biti u kamionima kojima će upravljati računala, a ne ljudi. Ovo predstavlja više od tehnološkog postignuća. Ovo je zora nadljudske budućnosti za teretni prijevoz, komentirao je suosnivač i izvršni direktor Aurore Chris Urmson nakon što je njihov kamion uspio bez stajanja odvoziti rutu od oko 1600 km između Fort Wortha i Phoenixa.

Ljudi to ne mogu, tj. ne smiju

Prema podacima Aurore, za taj put kamionu je trebalo samo oko 15 sati.

To je ohrabrujuća informacija ne samo za Auroru, već i za cijelu industriju jer pokazuje kako je tehnologija sposobna za takve pothvate, a jedino tko može biti zabrinut zbog toga su vozači kamiona. Naime, niti jedan vozač kamiona ne može, tj. ne smije odvoziti tako daleku rutu bez dužeg stajanja i predaha. Pri tome problem nisu njihove mogućnosti, već - zakonska ograničenja.

Prema američkom zakonu vozači kamiona mogu voziti maksimalno 8 sati u komadu, nakon čega mogu napraviti pauzu od 30 minuta, dok maksimalno mogu voziti 11 sati dnevno. Nakon toga, obavezna je pauza od 10 sati tijekom koje ne smiju voziti. To vrijeme nije niti blizu dovoljno da mogu odvoziti 1600 km, koliko je uspio odvoziti Aurorin autonomni kamion.

Nakon što su se pohvalili ovim uspjehom, iz Aurore su najavili širenje na nove rute u SAD-u. Na rutama kojima trenutačno voze, u nekim se kamionima i dalje nalazi vozač spreman na reakciju u slučaju problema, no do sada nisu zabilježeni, odnosno prijavljeni neki prometni incidenti s njihovim autonomnim kamionima.

Urmson je prilično optimističan oko njihovih autonomnih kamiona i tehnologije te općenito oko tržišta samovozećih kamiona za prijevoz tereta. Smatra da će ova godina označiti prekretnicu, sličnu onoj kakvoj smo svjedočili tijekom posljednje dvije godine na tržištu robotaksija. Javnost je prepoznala robotaksije kao vozila koja polako postaju svakodnevni prizor na cestama, a sada se isto očekuje i s autonomnim kamionima.

Izvor: Tech Crunch