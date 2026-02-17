Europska komisija (EK) je u utorak pokrenula postupak protiv kineske internetske trgovine Shein zbog dizajna koji izaziva ovisnost, nedostatka transparentnosti sustava preporučivanja te prodaje ilegalnih proizvoda, uključujući materijale za seksualno zlostavljanje djece.

U Europskoj uniji zabranjeni su nezakoniti proizvodi, bez obzira na to nalaze li se na policama trgovina ili na internetskom tržištu. Akt o digitalnim uslugama štiti kupce, štiti njihovu dobrobit i osnažuje ih informacijama o algoritmima s kojima su u interakciji, izjavila je izvršna potpredsjednica EK Henna Virkkunen.

Istraga, pokrenuta u skladu s Europskim zakonom o digitalnim uslugama (DSA), usredotočit će se, između ostalog, na sustave osmišljene za sprječavanje prodaje proizvoda na platformi koji su zabranjeni u EU, kao što su lutke za seks u obliku djece.



Istraga će se baviti i sustavima koje Shein ima za ograničavanje prodaje ilegalnih proizvoda u Europskoj uniji, rizike povezane s dizajnom koji izaziva ovisnost, kao i transparentnost korištenih sustava preporučivanja.



Francusko tijelo za borbu protiv prijevara upozorilo je u studenome prošle godine da Shein prodaje seks lutke u obliku djece.

Shein je odmah povukao lutke iz prodaje nakon upozorenja tijela za borbu protiv prijevara, a zatim je objavio da je u potpunosti zabranio prodaju seks lutaka.

EK navodi da će se istraga u okviru DSA-a, za razliku od one koju provode francuske vlasti, usredotočiti na sistemske rizike, a ne na prodaju pojedinačnih kategorija proizvoda.