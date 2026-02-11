Infobip ove godine obilježava 20 godina poslovanja i, kako su najavili, ulazi u novo poglavlje obilježeno najznačajnijom tehnološkom promjenom do sada – umjetnom inteligencijom.

Osnovan 2006. godine kao mali startup u Vodnjanu, Infobip je u međuvremenu izrastao u prvog hrvatskog jednoroga i jednog od najvećih tehnoloških hubova u regiji. Danas posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda, zapošljava više od 3.500 stručnjaka te razvija globalno prepoznate proizvode i usluge za vodeće svjetske brendove i tehnološke platforme, uključujući WhatsApp, Microsoft, Oracle, Adobe, Meta, Viber, Deutsche Telekom, Virgin Atlantic i Nissan. Infobipovi timovi na čelu s inženjerima rade na globalno distribuiranoj platformi koja se skalira u svakoj zemlji, obrađuje golemi volumen transakcija uz besprijekornu pouzdanost i osigurava da svaka poruka stigne na pravo mjesto u pravo vrijeme.

Tijekom dva desetljeća poslovanja, ističu iz Infobipa, kontinuirano su pratili i predvodili promjene u komunikaciji između brendova i korisnika – od mobilnih poruka do današnjih AI-first rješenja.

Kada smo pokretali Infobip, cilj nam nikada nije bio samo graditi tehnologiju. Napredovali smo vođeni uvjerenjem, a ne sigurnošću. Zajedno s našim ljudima i korisnicima kontinuirano smo se razvijali, započinjali iznova i uvijek išli dalje. Zato i danas kažemo da tek počinjemo jer se kroz stalnu prilagodbu nastavljamo razvijati i rasti kao predvodnici, istaknuo je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor Infobipa.

A što dalje?

Iz Infobipa predviđaju temeljitu promjenu u načinu komunikacije u sljedećim godinama, s postupnim prelaskom s postojećeg modela aplikacija–korisnik (A2P) na model agent–korisnik, koji će do 2030. godine prerasti u potpuno autonomnu komunikaciju agent–agent. Takav razvoj omogućit će naprednu personalizaciju i autonomne interakcije kroz više komunikacijskih kanala.

Način na koji komuniciramo s brendovima neprestano se razvija. U ovom novom svijetu agentske umjetne inteligencije, brendovi moraju iskoristiti priliku za cjelovit pristup komunikaciji. Ključno je iskoristiti hiper-personalizaciju koju omogućuju agentska AI rješenja i bogati komunikacijski kanali poput RCS-a i WhatsAppa. U Infobipu imamo timove koju su već dokazali da ovu tehnologiju mogu graditi i primijeniti u globalnim okruženjima, istaknuo je Kutić.

Razina spremnosti tržišta trenutačno je niska jer tek oko 5% projekata AI agenata u organizacijama dolazi do produkcijske faze zbog neuređenih podataka i internih prepreka.

Tvrtke moraju djelovati odmah. Organizacijske strukture koje omogućuju razmjenu podataka bit će ključne za uspješnu primjenu AI agenata, a brendovi koji se ne pripreme riskiraju gubitak konkurentske prednosti, dodao je Kutić.