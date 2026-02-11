Iako smo na više ranijih primjera mogli vidjeti kako je ekipi iz Zuckerbergove kompanije na prvom mjestu profit, a tek onda dobrobit djece (i ostalih korisnika), informacije koje su objavljene tijekom sudskog procesa u saveznoj državi Novi Meksiko prilično su šokantne. Riječ je o slučaju u kojem se Meta našla na optuženičkoj klupi zbog izlaganja djece opasnostima poput seksualnog iskorištavanja kao i opasnostima za mentalno zdravlje.

Sve je to rezultiralo “krizom društvenih mreža” među tinejdžerima koja je dovela do povećanja anksioznosti, depresije i samoozljeđivanja.

Vjerujemo kako je stvarna situacija još gora

Posebno su zabrinjavajuće, ali i šokantne informacije o upozorenjima Malije Andres koja je od 2017. do 2024. godine bila na jednoj od vodećih pozicija za zaštitu djece. U mailu koji je objavljen tijekom suđenja, a koji je ona napisala još 2020. godine upozorila je svoje šefove kako bi svakog dana čak 500 tisuća djece samo s engleskog govornog područja moglo biti izloženo seksualno neprimjerenim porukama, kontaktima i slično. Vjerujemo kako je stvarna situacija još gora, naglasila je u internoj poruci nadređenima.

Također, zabrinjavajuće je i njeno upozorenje prema kojem su Facebook i Instagram, odnosno velika korisnička baza ovih platformi, koja velikim dijelom uključuje i maloljetnike, predatorima dali alat za ciljanje djece u razmjerima koji su ranije bili nezamislivi.

Tijekom istrage, istražitelji su otvorili testne račune te su oni navodno bili zatrpani sadržajem za odrasle i kontaktima osoba osumnjičenih za predatorsko ponašanje prema djeci. Među inim, takav je sadržaj uključivao i seksualne fotografije i videa te ponude za sudjelovanje u pornografskim videozapisima.

Osim toga, ona je kritizirala i alate za provjeru dobi namijenjene kako bi zaštitile maloljetnike na Instagramu te je upozorila kako ih je jednostavno zaobići.

Zuckerberg dopustio Meta AI maloljetnicima

Upozorenja Andrews su iznimno dramatična i pokazuju izloženost djece seksualnim predatorima, a da toga u biti nisu svjesna niti sama djeca, niti njihovi roditelji. Neki interni dokumenti koji su se također su pokazali kako je Mark Zuckerberg maloljetnicima odobrio korištenje Meta AI chatbotova, čak i nakon što su ga osobe zadužene za sigurnost upozorile kako bi se ti alati mogli koristiti za romantične ili seksualizirane razgovore.

Pokazalo se, dakle, kako u Meti ta upozorenja nisu shvatili dovoljno ozbiljno, zbog čega je protiv ove kompanije podignuta ova optužnica, a riječ je o samo jednom od više sudskih postupaka protiv ove tvrtke.

Kako je to komentirala izvršna direktorica organizacije Tech Oversight Project, ti su sudski postupci noćna mora Marka Zuckerberga te smatra kako će ovo biti suđenje jedne generacije na kojem će morati svjedočiti i sam Zuckerberg. Svijet gleda, došao je trenutak suočavanja za Metu, a posljedice su tek počele, prenijeli su na NY Postu njenu izjavu.

Iz Mete ipak imaju drukčije viđenje cijele situacije te su sve ove dokumente koji su se pojavili u javnosti prikazali u svjetlu internih rasprava koje su se odvijale u okviru aktivnih napora tvrtke da zaštiti djecu. Glasnogovornik tvrtke tako tvrdi kako je riječ o senzacionalističkim argumentima te da oni više od desetljeća slušaju roditelje, provode istraživanja i surađuju sa stručnjacima, a sve kako bi razumjeli pitanja koja su najvažnija.