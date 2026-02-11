Zavodljiva poruka, laskava fotografija, kasnonoćno priznanje ljubavi. Zvuči romantično, zar ne? Internetske prijevare koje prvo žele ukrasti vaša srca, samo da bi potom "ogolile" vaš novčanik imaju upravo te elemente. Važno je, stoga, znati kako ih prepoznati i zaštititi se.

Romantične prijevare ubrajaju se među emocionalno najštetnije oblike kibernetičkog kriminala jer spajaju pažljivo konstruiranu intimnost s financijskom krađom, ističe u ćlanku za The Conversation australski stručnjak Tony Jan, profesor informacijske tehnologije i ravnatelju Centra za istraživanje i optimizaciju umjetne inteligencije (AIRO) na Sveučilištu Torrens. Zamka je u tome što žrtve takvih prijevara obično postaju emocionalno vezane prije nego što se novac uopće spomene.

Samo u Australiji, policija je nedavno upozorila više od 5000 osoba da su možda bile meta opsežne romantične prijevare povezane s inozemnim kriminalnim skupinama. Počinitelji su koristili popularne aplikacije za upoznavanje kako bi započeli veze, a potom bi žrtve naveli na kupnju lažne kriptovalute.

Scenarij iza zavođenja

Jan objašnjava da se te prijevare oslanjaju na predvidljiv psihološki obrazac. Prevaranti najprije stvaraju dojam vjerodostojnosti privlačnim fotografijama, često ukradenima ili generiranima umjetnom inteligencijom, te uvjerljivim osobnim podacima. Intimnost se ubrzava, a snažni osjećaji nerijetko se izražavaju neuobičajeno rano, napominje australski stručnjak.

Sljedeći je korak premještanje komunikacije na druge platforme. Razgovori se prebacuju s aplikacije za upoznavanje na primjerice WhatsApp, Telegram ili SMS poruke. Time žrtve gube sigurnosne mehanizme ugrađene u aplikaciju, a počinitelji mogu doći do njihovih stvarnih kontaktnih podataka, piše Jan.

Potom slijedi financijski zahtjev. Ponekad se spominju problemi s putovanjem ili obiteljske poteškoće. Sve češće prijevara prerasta u investicijsku shemu predstavljenu kao zajednička financijska budućnost. Žrtvama se prikazuju snimke zaslona navodnih dobitaka i potiče ih se da "zajedno" ulažu, najčešće u projekte povezane s kriptovalutama koji obećavaju zajamčene prinose.

Umjetna inteligencija i iluzija autentičnosti

Umjetna inteligencija znatno je smanjila troškove lažnog predstavljanja. Fotografije lažnih profila mogu se izraditi u nekoliko minuta uz pomoć te tehnologije. Automatizirani sustavi omogućuju vođenje učestalih, emocionalno toplih razgovora s više žrtava istodobno, čime kibernetički kriminalci povećavaju i učinkovitost. Jan ističe da se čak i "dokaz" identiteta može krivotvoriti putem lažnih AI videosnimki ili AI kloniranog glasa, čime se potkopava nekada pouzdana provjera putem videopoziva uživo.

Kako biti oprezan?

Jan naglašava da je oprez pojedinca i dalje djelotvorna metoda zaštite. I dalje možete, piše on, sigurno upoznavati ljude na internetu, pod uvjetom da ostanete oprezni i slijedite nekoliko jednostavnih koraka kako biste provjerili osobe s kojima komunicirate.

Savjetuje i usporavanje odnosa, jer usporavanje razvoja odnosa ostaje jedan od najsnažnijih načina zaštite. Dulja komunikacija može otkriti nedosljednosti, a prevaranti često odustanu ako čitav proces traje predugo.

Razgovore treba što dulje zadržati na izvornoj platformi i svaki rani pritisak za prelazak na drugu aplikaciju smatrati upozoravajućim znakom. Jan preporučuje i obrnuto pretraživanje fotografija (putem Google Images ili nekog drugog online servisa) kako bi se otkrile ukradene ili lažne slike te provjera postoji li dosljedan digitalni trag na više platformi.

Najvažnije je, ističe Jan, da se savjete o ulaganju ili zahtjeve za novcem treba smatrati jasnim znakom za uzbunu. Intimne fotografije ne treba slati osobama koje niste osobno upoznali i provjerili, jer se financijska prijevara može brzo pretvoriti u ucjenu.

Ako je novac već uplaćen, potrebno je odmah reagirati, kontaktirati banku i prijaviti slučaj nadležnim tijelima. U Hrvatskoj je to najbolje napraviti prijavom policiji, primjerice putem stranice Web heroj, koju je policija i pokrenula radi aktivnijeg suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta. Rano prijavljivanje može smanjiti gubitke i pomoći nadležnim tijelima u razotkrivanju širih kriminalnih mreža.