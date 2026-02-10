Kris Marszalek jedna je od poznatijih osoba u svijetu kriptovaluta. Ovaj poljski poduzetnik je prije deset godina suosnovao jednu od najvećih kriptomjenjačnica na svijetu - Crypto.com. On je danas izvršni direktor ove platforme zahvaljujući kojoj je stekao veliko bogatstvo. Kako je većina njegova bogatstva u kriptu, brojke se brzo mijenjaju (što možemo vidjeti po nedavnom velikom padu vrijednosti bitcoina), no procjenjuje se kako bi to moglo biti između nekoliko stotina milijuna dolara pa do čak više milijardi dolara.

Bez obzira je li samo multimilijunaš ili milijarder, za njegovo se stanje na računu ne treba brinuti. Marszalek je ovih dana postao jedna od glavnih tema u tehnološkim medijima nakon što se saznalo kako je platio čak 70 milijuna dolara za domenu AI.com. Iako su neke domene i ranije prodane po ciframa od više desetaka milijuna dolara (npr. za CarInsurance.com plaćeno je skoro 50 milijuna dolara, a za VacationRentals.com 35 milijuna dolara), Marszalek je svojim potezom postavio novi rekord po pitanju iznosa plaćenog za kupovinu domena.

Sve platio u kriptu

Naravno, cjelokupni iznos platio je - kriptovalutama.

Iako je riječ o nevjerojatno velikoj cifri, on je uvjeren kako je dobro prošao plaćanjem 70 milijuna dolara za ovu domenu. On na stvari gleda dugoročno te vjeruje kako će se taj veliki početni ulog na kraju višestruko isplatiti. U razgovoru za Financial Times objasnio je kako vjeruje da će za 10 do 20 godina umjetna inteligencija biti jedan od najvećih tehnoloških valova našeg života.

Iako neki govore o AI kao balonu, jasno je koliko je ova tehnologija napredovala i kako je postala neizostavna na brojnim poslovima pa se u budućnosti možda zaista pokaže kako je 70 milijuna dolara za domenu takvog imena u biti sitniš. Larry Fischer, broker koji je sudjelovao u prodaji objasnio je to ovako: Kada jednom postane dostupna, ta se prilika možda više nikada neće ukazati.

Što se same stranice tiče, na njoj su dostupnu AI agenti - besplatni, ali i oni bazirani na pretplati, a koji će se moći koristiti za razmjenu poruka, korištenje aplikacija, trgovanje dionicama itd. Agenti će raditi u ime korisnika - organizirat će im posao, razvijati projekte i slično, uz visoku razinu privatnosti.

