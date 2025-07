Bitcoin ponovno postavio svevremenski rekord, dosegnuvši vrijednost od preko 110.000 eura!

Kriptovalute nastavljaju rasti, dok Trumpova era preoblikuje ulogu bitcoina u financijama.

Najnoviji uspon Bitcoina nije samo pitanje tržišta, već politike, moći i zakona. Najpoznatija svjetska kriptovaluta, bitcoin, srušila je sve rekorde u petak, dosegnuvši 110.270 eura prije nego što se sredinom dana stabilizirala oko 108.850 eura, prema podacima CoinMarketCapa. To je više od 6800 eura iznad vrijednosti od prije mjesec dana i više nego dvostruko u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Analitičari velik dio rasta pripisuju sve većoj popularnosti spot bitcoin ETF-ova u SAD-u, koji su proširili pristup ulaganju u kriptovalute. Nedavni rekordi u ulaznim ulaganjima ukazuju na jačanje interesa institucionalnih investitora. Slab američki dolar dodatno pak potiče potražnju za kriptovalutama, piše agencija AP.

No, sve važniju ulogu igra politika. Nekadašnji kripto skeptik, Donald Trump, postao je gorljivi zagovornik kriptovaluta, oblikujući pro digitalnu agendu u Washingtonu.

Regulacija dobiva zamah

Bitcoin je ove godine pokazao otpornost, oporavljajući se u skladu sa svojim makro izloženostima nakon najava o carinama, napisali su analitičari Citibanka u petak. Dodali su da je Trumpova administracija bila pozitivna za bitcoin, istaknuvši povoljne regulatorne promjene i ulaganja u ETF-ove.

Američki Senat prošlog je mjeseca izglasao zakon pod nazivom "GENIUS Act" (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins), što je prvi federalni pokušaj regulacije TAKOZVANIH stablecoina. te kriptovalute vezane uz američki dolar uskoro bi mogle biti podvrgnute zakonodavnim zaštitama. Navedeni zakon pa ide dalje u američki Kongres.

Trump širi vlastito kripto carstvo

Trumpova podrška kriptoindustriji pojačana je tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine, u kojoj je taj sektor bio među najvećim političkim donatorima. Njegova tvrtka Trump Media & Technology Group ovaj je tjedan podnijela zahtjev Američkoj komisiji za vrijednosne papire (SEC) za pokretanje “Crypto Blue Chip ETF-a”.

No, unatoč novom uzletu kriptovaluta, volatilnost ostaje. Nakon Trumpovih travanjskih carina, bitcoin je nakratko pao ispod 69.500 eura, odnosno na najnižu razinu od prije njegove izborne pobjede. Kako će se kretati nadalje,vrlo je teško i nezahvalno predvidjeti.